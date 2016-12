Mende, un diocèse voué à disparaître ?

Prière à Saint Joseph



« Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… Moi, je veux t’appeler mon ami.

Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie, ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur, tu as place dans ma vie. Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.

Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est !

Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui !

Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien !

Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain !

Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer, lui le premier et les autres, avec lui et en lui !

Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie !

Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie.

Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis.

Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde bien ouverts mon cœur et ma main.

Amen. »



Monseigneur Léon Soulier (13 janvier 1924 – 25 décembre 2016)