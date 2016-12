"Pour un sourire d'enfant"

Message non lupar papillon » Aujourd’hui, 21:08

C'est impressionnant, vraiment, de constater la capacité de résilience des enfants, et le pouvoir qu'ils ont de rebondir et de se réaliser en dépit de la maltraitance qu'ils ont vécue, quand on leur donne enfin ce dont ils ont besoin pour s'épanouir.Émouvant, aussi, de découvrir les trésors de talents, d'aptitudes, d'intelligence et de qualités de coeur qu'il ont, enfouis au plus profond d'eux-mêmes et qui ne demandent qu'à éclore.La négligence et la maltraitance des enfants est sans doute le pire crime de l'humanité contre elle-même.Chapeau à cette association qui fait un travail extraordinaire !