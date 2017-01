Carême et pratique du jeûne

Message non lupar Convertie » jeu. 29 déc. 2016, 1:17

Boris a écrit : mapi a écrit : que je jeûne sans eau ni nourriture durant la journée (comme dans l'islam) ?

Cette phrase évoque 2 choses. Tout d'abord "sans eau ni nourriture durant la journée" :



Ensuite "comme dans l'islam" :

- en France, il y a moins de 20% de pratiquants musulmans mais 80% qui font le ramadan

- on voit bien la futilité qui se cache derrière le ramadan ou la pression qu'exerce la minorité sur majorité dans la pratique la plus visible de ce culte

- regardez bien les musulmans au moment du ramadan :

1) ils mangent comme 4 dès le coucher du soleil, il n'y a donc aucun jeûne durant le ramadan mais un décalage des repas. Avez déjà gouté aux plats qu'ils mangent le soir ? C'est un coup à pécher par gourmandise !

2) ils ne changent en rient leurs habitudes en dehors du ramadan et ne prient pas plus durant le ramadan



BonjourJe suis tombée sur ce post en me renseignant sur le careme dont je ne connaissais pas le sens ni les pratiques malgré deux communions et je ne sais combien d'années de cathechisme.Une petite précision sur le ramadan :Les musulmans qui se gavent d'aliments gras et sucres toute la nuit n'ont pas compris le sens du ramadanLes musulmans pieux font un jeune total la journée et mangent frugalement la nuit comme le prophète Mohammed le faisait .C'est comme les chrétiens ( comme dans ma famille autrefois) qui ne connaissent de careme que les crêpes et les beignets de mardi gras et de mi careme !!!!Par ailleurs il est faux de dire que les musulmans ne font que jeûner durant ramadan. Il est conseillé de s'abstenir de toute chose futile (télé internet musique blabla ....) et de se concentrer sur dieu et sur sa pratique. Outre les cinq prières quotidiennes obligatoires il est fortement recommandé d'assister à une prière en soirée au cours de laquelle on récite le coran et qui dure environ deux heures chaque soir, de lire le coran la journée, de dire des paroles louant notre seigneur, de se lever la nuit pour prier, de s'abstenir de langage grossier, de mensonge bien entendu.Enfin et c'est très important, l'un des nombreux sens du ramadan est d'augmenter son empathie envers les pauvres et donc le ramadan est un mois où il est très fortement recommandé d'augmenter ses aumônes. Nourrir les pauvres et donner aux œuvres.D'ailleurs les musulmans ne sont pas responsables de la couverture médiatique du ramadan.Nous avons un proverbe en commun : lorsque tu donnes ta main gauche ne doit pas être au courant de ce que la droite à donné.Il est recommandé aussi de faire des prières surrerogatoires le jour ...Et toutes ces pratiques sont aussi réalisées en dehors du ramadan. Spécialement pendant les trois autres mois sacrés mais aussi quotidiennement pour les plus pieux. D'ailleurs beaucoup jeûnent 3 à 8 jours tous les mois... Bref avouez que vous connaissez aussi bien le ramadan que moi le carême !!!!!Vous savez je pense qu'il Y a plus de musulmans "non pratiquants" qui font le ramadan que de chrétiens baptisés qui font careme !Ce n'est pas par hypocrisie, c'est plutôt que chez l'immense majorité des musulmans même "non pratiquants" il y a un immense respect et un grand attachement à la religion islamique et les gens ne pratiquent pas plutôt par flemme contrairement à la france où les baptisés non pratiquants ont souvent du mépris pour les chrétiens pratiquants. (Sans jugement de ma part)Enfin ... On n'est pas sans force pendant le jeune diurne ... Parce que le jeune total est plus facile que le jeune partiel... L ´organisme se met à carburer aux corps cétoniques qui donnent une bonne énergie physique et une bonne vigilance contrairement au jeune partiel qui ne permet pas d'atteindre ce stade.Bonne soirée