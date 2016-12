Lieux de messe "Paul VI" "Ad Orientem" "à l'autel majeur"

Message non lupar Communion_fidélité » sam. 03 mars 2012, 14:10

Bonjour,



SURSUM CORDA – HABEMUS AD DOMINUM



Pourriez-vous poster ici tous les renseignements dont vous disposez sur les communautés religieuses ou sacerdotales, ainsi que sur les paroisses, où la Sainte Messe est célébrée dans la forme ordinaire du rite romain (Missel Romain de Jean-Paul II, 2002) « ad orientem », « vers le Seigneur », « en orientation commune », « au maître-autel » (appelez ça comme vous voulez) ? Citez principalement les lieux en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.



Moi je ne connais que l’abbaye Saint-Joseph de Clairval à Flavigny-sur-Ozerain, et encore, c’est uniquement pour la messe conventuelle (commune à toute l’abbaye) : pour les autres messes c’est la forme extraordinaire.



Malheureusement, les communautés qui ont un véritable souci de la restauration liturgique demandée par le Concile Vatican II semblent avoir une certaine tendance à accorder plus d’importance au chant grégorien (certes d’une grande valeur liturgique encouragée par le dernier concile) qu’à une attitude corporelle qui manifeste clairement ce qu’il y a de plus important, de plus fondamental, et dont le prêtre doit donner l’exemple : être tournés vers le Seigneur !



Si vous souhaitez débattre sur la question « face à Dieu » / « face au peuple », c’est très bien mais alors créez un autre sujet, et veuillez éviter de poster des commentaires qui ne répondent pas à la question : « quelles communautés célèbrent vers l’Est ? »

Merci beaucoup pour vos réponses.

In Christo