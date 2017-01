Lieux de messe "Paul VI" "Ad Orientem" "à l'autel majeur"

Message non lupar Socrate d'Aquin » mar. 27 déc. 2016, 23:48

Bon alors j'ai conscience de répondre très tard; mais il me semblait important d'indiquer un autre endroit où la liturgie était célébrée ad orientem, et cependant dans la forme ordinaire: L'abbaye Saint-Michel de Kergonan, tenue par des moniales bénédictines. A ma connaissance, la messe y est célébrée ad orientem (contrairement à l'abbaye Sainte-Anne, monastère masculin) en latin (chant grégorien) et le tout dans la forme ordinaire du rit romain.



Je ne cache pas que j'aimerai bien voir d'autres lieux de ce type-là...

Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves Regni coelorum. Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis. Et quodcumque solveris super terram erit solutum et in coelis.