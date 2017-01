Lieux de messe "Paul VI" "Ad Orientem" "à l'autel majeur"

Message non lupar AdoramusTe » Aujourd’hui, 21:08

Socrate d'Aquin a écrit :

Ça dépend de quelles formes (je vois autant de jeunes se dévisser des ampoules à l'Emmanuel que de jeunes qui s'agenouillent entre Paris et Chartres), mais dans le fond, je suis d'accord avec vous.



J'en profite aussi de signaler un autre endroit où la messe restaurée est célébrée ad orientem: la Paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile, à Paris. Certes, c'est majoritairement la forme extraordinaire que l'on y célèbre, mais la forme ordinaire (en français) bénéficie aussi d'une célébration à l'autel majeur.

Je pense qu'on a une fausse idée de l'Emmanuel. A ce qu'on a pu m'en dire, ils sont plus classiques liturgiquement qu'on pourrait penser.De plus, les jeunes d'aujourd'hui sont plus nombreux à avoir fait l'expérience de la liturgie traditionnelle et n'hésitent pas à passer d'un genre à l'autre en certaines occasions. Je ne suis pas certain que tout le monde ne s'y retrouve pas à la fin.Je connais bien cet endroit mais j'y vais à certaines occasions spécialement pour la liturgie traditionnelle.