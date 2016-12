Un fil pour les bonnes nouvelles !!!

Message non lupar etienne lorant » mar. 22 nov. 2016, 19:10

Quoi qu'il advienne, je voudrais publiquement me réjouir des événements suivis sur France-Info :Le pape François dit : « Tout est lié ». C'est vrai sur le plan spirituel : le Roi de l'univers récapitulera tout en Lui. C'est vrai aussi sur le plan temporel : comme disait Bossuet, « Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». La cause de nos dérives « sociétales » est la société de marché. Le pape François critique radicalement cette société. Contre elle, il maintient que le mariage ne concerne anthropologiquement que le couple homme-femme…François n'a donc jamais critiqué ceux qui, en France, se sont mobilisés pour défendre cette évidence.Alain Juppé juge ces manifestations « rétrogrades ». Il croit que le pape les a critiquées. Il l'en approuve. D'où tire-t-il cette illusion ? D'une radio ou d'un journal… Alain Juppé est comme les trois quarts de la classe politique : il fait confiance aux grands médias, et renchérit – dans la minute – sur ce qu'il vient d'entendre à la radio.Pourquoi Alain Juppé tient-il tant à opposer le pape à la Manif pour tous ? Parce qu'il croit que les manifestants de La Manif pour tous font bloc autour de François Fillon.La réalité est plus nuancée – comme toujours en sociologie politique. Mais peu importe : dans une campagne du dernier quart d'heure, les effets les plus gros sont les plus conseillés. Alain Juppé déguise donc François Fillon en « traditionaliste rétrograde ».François Fillon riposte qu'il n'est « pas sûr » que Alain Juppé « ait totalement écouté et lu le pape François ». Il a raison de n'en être pas sûr.Il croit pouvoir ajouter ensuite : « Sur la plupart des sujets sur lesquels Alain Juppé semble vouloir me contester, le pape dit la même chose que moi. » C'est plus discutable.Alain Juppé conteste François Fillon surtout dans son programme social et économique : programme qui est objectivement aux antipodes de ce que préconisent Evangelii Gaudium, Laudato Si' et le discours de Santa-Cruz de Bolivie. Le pape et François Fillon ne disent donc pas « la même chose » dans un domaine absolument crucial : celui de l'avenir économique de l'humanité.Même problème, d'ailleurs, avec Alain Juppé : quoique de façon moins flagrante, son programme économique et social n'ait rien à voir avec les préconisations du pape.