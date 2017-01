patgauche a écrit :

le gyrovague a écrit : Et pourquoi pas légaliser l'inceste "s'ils s'aiment" ?

Il est évident le gyrovague que vous n'avez pas d'enfants car sinon vous n'auriez pas dit pas de telles âneries! La Vérité c'est qu'on comparaîtra tous au tribunal de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Or notre Père céleste qui nous aime d'un amour pur et véritable, désire qu'on se détourne du mal pour notre bien. Il nous appelle tous à faire le bien et à devenir saints et saintes afin de connaitre le vrai bonheur.Il n'y a pas de bonheur possible dans l'inceste! Le seule bonheur durable, c'est au pieds de Jésus qu'on le vit! Comme il est écrit: Heureux les cœurs purs car il verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécuté pour la justice car le Royaume de Dieu est à eux... Un Royaume de justice et de paix ou il ne se fera plus aucun mal...