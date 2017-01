Et pourquoi pas légaliser l'inceste "s'ils s'aiment" ?

Message non lupar sarthasiris » Aujourd’hui, 14:30

Comme avec tous les gauchos bien pensants de votre espèce, c'est toujours facile d'étaler son mépris des cathos et des ressasser les sempiternelles fadaises sur la prétendue collaboration du Vatican avec les nazis... C'est beaucoup plus difficile d'apporter des preuves solides et reconnues par l'ensemble des historiens sérieux de ce que vous affirmez... Vous nous sortez vos références sur Pie XI et Pie XII collaborateurs des nazis qu'on se marre un peuComme avec tous les gauchos bien pensants de votre espèce, c'est toujours facile d'étaler son mépris des cathos et des ressasser les sempiternelles fadaises sur la prétendue collaboration du Vatican avec les nazis... C'est beaucoup plus difficile d'apporter des preuves solides et reconnues par l'ensemble des historiens sérieux de ce que vous affirmez...

J'adore ce site, on m'invente une religion, un vécu et maintenant un parti politique. La "gauche bien pensante" c'est un compliment plus qu'une critique hein. Mais bref, le catholique demande des preuves, alors que les fondations de votre foi sont aussi fragile qu'un bretzel.Mais pas de souci, en voici des preuves:[img] http://2.bp.blogspot.com/_Lsx6f_WzJUs/T ... al2xm7.jpg [/img]Le magazine de propagande nazi Signal qui fait la couverture de son hebdomadaire avec Jean de Mayol de Lupé (prêtre français).C'est une réalité historique que des criminels de guerre quittaient le territoire avec des passeports de la Croix rouge qui avaient été certifié par des prêtres. Tout le monde sait que Alois Hudal était un nazi convaincu et un acteur imminent de l'exfiltration des nazis:Dans ses mémoires, Hudal écrivit au sujet de ses actions : "-Je remercie Dieu qu’Il m’ait permis de visiter et de réconforter beaucoup de victimes dans leurs prisons et camps de concentration et de les avoir aidé à s’enfuir avec de faux papiers d’identité"."-La guerre des Alliés contre l’Allemagne n’était pas une croisade, mais la rivalité des complexes économiques pour la victoire desquels ils avaient combattu. Ce prétendu business… utilisait des slogans tels que démocratie, race, liberté religieuse et christianisme comme appâts pour les masses. Toutes ces expériences furent la raison pour laquelle je sentis qu’il était de mon devoir après 1945 d’orienter mon travail de charité essentiellement vers les anciens nazis et fascistes, et plus particulièrement vers les prétendus criminels de guerre."...Quel est le lien avec Pi XII me direz-vous? C'est très simple: de par sa position, le pape Pi XII était très bien informé, tout cela se déroulait sous ses yeux pour ainsi dire. Prétendre qu'il n'était pas au courant de ces activités sous son autorité serait absurde surtout que Pie XII fit même don de 30.000 lires à Hudal, en 1949 -mais ça aussi c'est un hasard-.Mais j'imagine que ça ne suffira pas à combler votre déni. De toute façon le jour où les archives seront rouvertes, car pour le moment elles sont honteusement cachées par le Vatican, on va bien se marrer je sens.Je vais être sincère avec vous, j'ai utilisé cet exemple parce que je n'aimais pas le ton insolant avec lequel Raistlin parlait de ceux qui n'avaient soi-disant pas de morale. Mais au final je reste convaincu que l'action de ces gens était juste car il fallait fuir Nuremberg et sa pseudo justice à tout prix, à Nuremberg vous étiez déclaré coupable avant même votre jugement, ce n'était pas des jugements mais une farce. Alors que des meurtriers de masse comme "Arthur Travers Harris" ont été convers de médailles, juste parce qu'ils étaient du bon coté...