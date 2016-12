Cet homme tellement plus agé que moi...

Message non lupar Géraldine » sam. 12 nov. 2016, 2:15

Bonjour,Dans un message traitant de 2012 je parlais de mon mari qui avait beaucoup plus que moi et celui-ci était vraimentun époux fidèle qui a caché jusqu'au bout une terrible maladie donc il souffrait nous nous sommes rendus compte de rien,aujourd'hui,après 4 ans de souffrance intense il nous a quittées.Je vous comprends très bien car vous verrez l'expérience qu'apporte un époux fidèle même s'il a des habitudes.Qui n'en a pas.Aujourd'hui, je ne peux pas ici comment cela se produit mais je sens qu'il est là.Ne vous en faites surtout pas pour ce que pourrait dire votre entourage et comme je l'ai écrit plus haut en 2012 je vous dis que mon grand-père et ma mère et ma tante ont très bien accepté la différence d'âge car ce qui compte c'est l'amour réciproque entre deux êtres qui s'aiment vraiment.je suis de toutmon mari avait l'intelligence du coeur : ce n'était pas un intello......nous ne nous ressemblons pas vraiment en beaucoup de choses et d'année en année je finis par être dans son âge plutôt que lui dans le mien donc pour moi il ne vieillissait pas car au contraire j'acceptais sans problème l'âge avancé mais évidemment ça n'était pas toujours très évident.vous savez vous pouvez laisser les gens vous juger comme bon leur semble mais ce qui est important dans votre vie c'est votre bonheur à deux et que cet homme comprennent vraiment qu'une différence d'âge n'a rien du tout à voir avec un amour sincère droit et direct.pour ne rien vous cacher nous avions 22 différence d'âge!Encore aujourd'hui je remercie ma mère mon grand-père ma grand-mère et ma tante de ne jamais l'avoir fait aucune réflexion sur cette différence d'âge et vous verrez à quel point cela peut vous apporter des richesses non seulement de se mettre dans son âge mais il doit aussi faire un effort pour se mettre dans le vôtre afin que votre union soit parfaitement établi et harmonie dans l'esprit du Christ.Aujourd'hui encore, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui comme si il était parti hier d'ailleurs c'est à tel point que parfois je me dis en regardant quelque chose tient cela lui irait bien et si je faisais un cadeau en rentrant et pourtant sans lui je disais souvent à des amis" je comprends pourquoi on dit que c'est la moitié parce que j'ai un bras et une jambe arrachés"je ne croyais pas si bien dire en ayant par la suite 3 ans plus tard un accident qui m'a complètement fracturé l'épaule, déchirure ligamentaire, mais surtout ,ne plus avoir cette mobilité de la main qui est définitive d'ailleurs malgré tout ce que le médecin peut vous dire. Mais comme vous voyez , un mari ,c'est quelque chose de précieux au monde.Je vous souhaite de voir clair dans votre coeur et le sien.Je suis sûre que Dieu veillera.N'ayez d'inquiétude et soyez heureuse une dernière petite chose avant de vous laisser :je me considère toujours mariée à mon mari malgré que l'on dise que le Sacrement de Mariage est dissous à la mort car je n'y crois pas du tout parce que mon cœur l'aime toujours autant. D'ailleurs, je porte son alliance et personne ne trouve rien à redire Lorsqu'on est marié c'est vraiment pour la vie et c'est important de rester même au-delà du départ la femme de son mari.Rassurez vous: Dieu vous guidera et sait ce chemin de votre vie.AmicalementCourageGéraldineXTo