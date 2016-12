Cet homme tellement plus agé que moi...

Message non lupar Kerniou » Aujourd’hui, 11:40

La différence d'âge ne compte pas lorsqu'on est sur la même longueur d'onde. Cette différence d'âge est diversement perçue selon les milieux et surtout selon les familles. Dans ma famille, il est très mal perçu que l'épouse ait quelques années de plus que son mari, alors que ma grand-mère avait 4 ans de plus que mon grand-père et qu'ils ont jusqu'à leur mort formé un couple uni et amoureux ! ils commençaient à préparer les noces de diamant - 60 ans de mariage - lorsque mon grand-père est mort.

Dans ma belle-famille, cette différence d'âge est fréquente et ne pose aucun problème. D'autres familles ont très pointilleuses sur les différences de milieu social ... Le problème révèle la divergence entre les futurs conjoints rencontrés par les enfants et ceux qu'attendaient les parents

Dans tout cela, l'essentiel est de faire le bon choix pour soi et non pour sa famille. Cependant quand le conjoint plaît, les choses sont, tout de même, considérablement plus faciles !

" Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu , car Dieu est Amour " I Jean 4,7.