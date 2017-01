Apprendre la religion catholique

Message non lupar saperlipopette » Aujourd’hui, 12:29

Bonjour,Dieu, c'est à la fois le père, le fils (= Jésus-Christ) et le Saint Esprit.Jésus-Christ, c'est à la fois Dieu et un homme.Mais Dieu est un seul Dieu, même s'il est en trois parties, trois personnes.Le Père, c'est celui qui crée le monde.Le fils, Jésus, c'est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire son image parfaite. Il est donc, comme le Père, Dieu; il est égal au Père.LA relation entre les deux, leur amour, c'est la troisième personne: le Saint-Esprit.Mais, même s'ils sont égaux, le Fils obéit au Père. Ainsi, le Père Lui a demandé de se faire homme d'une façon misérable (dans une étable un jour de grand froid, avec pour premier témoin un bœuf et un âne), de mourir d'une façon misérable (sur une croix, après mille souffrances, et innocent), pour prouver l'amour de Dieu aux hommes, pour leur révéler de nouvelles choses (nouvelle alliance, amour des ennemis, etc.) et pour les racheter du péché d'Adam, c'est-à-dire qu'Il subit la pénitence qu'auraient dû subir les hommes.