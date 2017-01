Vêtements du diacre

Message non lupar Bisdent » lun. 16 févr. 2009, 0:28

Bonjour à tous,Je me suis inscrit sur ce forum avec une question précise à formuler (bien que j'espère pouvoir élargir les conversations par la suite) :Quelqu'un peut-il me dire précisément ce que le diacre1. Peut porter comme vêtement liturgique2. Doit porter comme vêtement liturgique3. Peut porter comme vêtement de tous les jours4. Doit porter comme vêtement de tous les joursEt sous-question plus spécifique : le diacre peut-il porter le col romain ?Et enfin, y a-t-il distinction entre le diacre permanent et le diacre temporaire en la matière ?Je vous remercie de bien vouloir me répondre. J'ai trouvé bien des sites parlant du vêtement des prêtres, évêques, cardinaux, mais pratiquement aucun ne répond à mes questions concernant les diacres.