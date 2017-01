Coeurs Sacrés de Jésus et Marie-Consécration du monde

Message non lupar Dr.Michaeli Panem » jeu. 01 déc. 2016, 22:32

Petit rappelBonjour à tous,Je vous invite à consacrer le monde aux deux Coeurs adorables de Jésus et de Marie.Ces prochains jours, soit le premier vendredi du mois pour le Sacré-Coeur de Jésus et le premier samedi du mois pour le Coeur immaculé de Marie, sont des jours où ils sont honorés spécialement, c'est donc un temps propice pour une sainte oeuvre de consécration du monde à ces deux Amour.Faîtes oeuvre de compassion pour les âmes du monde.Que Dieu nous bénisse.Dr. Michaeli PanemSuivez le lien pour de plus amples informations.