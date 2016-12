Petites Soeurs de Bethléem

Message non lupar AncienBethléem » sam. 06 juin 2015, 15:19

Hildegarde a écrit :Oui et cet article date de 2001 ... Quatorze ans déjà !Le témoignage de "Véronique", en fin d'article, résume à peu près parfaitement le Bethléem que j'ai moi-même connu (même si je ne suis pas trop à l'aise avec la qualification d'arnaque qui me paraît excessive).Cependant, dans cet article, il n'est pas uniquement question de Bethléem. Il y est aussi question d'autres communautés dont les soucis sont, ou étaient, pour la plupart bien différents. A mon avis, cela finit par brouiller les choses, et aussi par noyer des remarques dont on se rend compte avec le recul combien elles étaient "dans le mille" ... Il y en a plein.Je voudrais au moins signaler le paragraphe intitulé "La méthode Vernette" : Les quatre critères de discernement proposés par cette méthode me paraissent convenir de manière étonnante au Bethléem que j'ai connu et je soulignerai, sans que ce soit du tout exclusif des autres éléments, "l'assurance d'avoir toujours raison contre quiconque", la "mission de faire la leçon à tous les autres groupes" (ce dernier point serait maintenant peut-être à nuancer dans la mesure où l'on est, à présent, "très différents" de tous les autres), ainsi que l'évocation du groupe qui pense "se suffire à lui-même, centré sur son développement".Il faut souhaiter que la visite canonique puisse assainir ces tendances si anciennes.Après cela, je voudrais encore dire qu'il y a des choses qui se vivaient tout simplement : Ainsi, le fait que les prieures ne soient pas élues (elles étaient choisies par Sœur Marie) n'a, à ma connaissance, jamais constitué un problème. On recevait de Dieu la prieure qu'on nous donnait, c'est tout. Sœur Marie disait qu'elle ne voulait pas que l'on fasse de "politique" (campagnes électorales), et je pense qu'en réalité, personne n'était intéressé d'en faire. Je pense qu'il y avait un consensus là-dessus.Il est vrai aussi que Sœur Marie voyageait beaucoup d'une maison à l'autre et qu'elle avait l'œil sur tout, du plus simple et concret au plus complexe. Ainsi, lorsque je suis entrée, la prieure locale qui était aussi maîtresse des novices, nous disait qu'à Bethléem nous n'avions qu'un seul staretz, Sœur Marie.Il est également vrai que, par la suite, j'ai souvent entendu Sœur Marie se plaindre de la difficulté qu'elle avait à trouver des sœurs qui puissent être prieures. Or, on ouvrait sans cesse de nouvelles maisons.