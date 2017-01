Dieu est infiniment bon

Message non lupar Trinité » ven. 01 juil. 2016, 1:35

Bonsoir Héraclius!



En conséquence, il faudrait admettre que notre amour terrestre n'a pas de continuité dans le paradis ! Autrement dit, que l'amour divin est différent et qu'il annihile l'amour terrestre, les êtres chers n'étant plus les êtres chers ! De ce fait, il n'y aurait plus de manque affectif en cas de séparation!

C'est cela votre sentiment? C'est dur à concevoir ici-bas!