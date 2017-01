Dieu est infiniment bon

Message non lupar Cinci » Aujourd’hui, 4:27

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui espère son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et Dieu lui-même sera avec eux; ils seront son peuple, et lui Dieu-avec-eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Et celui qui étais assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles.

Entretiens sur les fins dernières

Texte :Ce sera Dieu. Dieu au centre de tout ce qui sera possédé, Dieu vu tout entier, parce qu'il n'y a pas de parties en Dieu. Vu tout entier par chacun, mais non vu autant qu'il peut être vu, car lui seul se voit autant qu'il peut être vu, connu, pénétré. Mais chacun le verra selon l'intensité de son amour au moment de la mort. "Au soir de ta vie, on te jugera sur l'amour", dira saint Jean de la Croix, et cela pour toujours.Y aura-t-il du vide dans les coeurs? Mais tous les élus et les anges seront comblés! On s'ennuiera dans l'éternité? Quelle objection! S'ennuyer, dans cette joie d'être tout immergé en Dieu, comme l'éponge dans l'océan?Pas davantage de jalousie. La première question que Dante pose à Picarda : Mais tu es dans la sphère inférieure! Ne souffres-tu pas que d'autres soient au-dessus de toi? Et il met dans la bouche de Picarda cette admirable réponse : Non pas. Au ciel tout endroit est paradis, je trouve ma joie où Dieu m'a mise, être ailleurs contre la volonté de Dieu serait pour moi un enfer.Chacun aura donc sa place marquée dans la splendeur du paradis. Certains seront des roses, d'autres de toutes petites fleurs cachées dans l'herbe, un petit brin d'herbe même, et d'autres des cailloux dans les allées ...[...]Saint Pierre écrivait : Nous serons élevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Qu'est-ce à dire? Cela signifie que nous ne serons plus en voyage dans les épreuves, mais dans un univers qualitativement autre. Je vous ai dit que nous verrons toutes choses en empruntant le regard de Dieu. Or, en Dieu, il n'y a pas de souvenir, il voit simultanément toute la succession des temps, et nous alors, d'un seul regard, nous verrons simultanément et éternellement, en dessous de la Trinité, de la création des anges avec leur acte d'amour ou leur refus, l'histoire de notre pauvre planète. Nous verrons émerger le monde hors du néant et son histoire, nous verrons l'humanité traverser les siècles ... Tout cela d'un seul regard. Pour la première fois, nous comprendrons l'histoire universelle.Tout cela nous le verrons comme Dieu le voit. Je vous le disais : Dieu ne se souvient pas, il n'oublie pas, il voit et nous verrons avec lui tout le cours de l'histoire universelle. Nous comprendrons le pourquoi de toutes les permissions du mal : il y avait en Dieu assez de puissance et d'amour pour, de ce mal, prendre occasion de l'éclosion suprême d'un plus grand bien.Quand on parle du ciel, c'est difficile de se faire comprendre parce que ces choses ne sont pas faites pour le temps présent. Nous sommes dans un univers où toutes nos images sont celles des heurts, de la tristesse, des agonies, de la mort. Alors comment comprendre le monde de la vie de l'au-delà? Ici-bas, du fait des ombres et des ténèbres, un peintre peut faire un tableau; sans les ombres cela ne tiendrait pas. Comment voulez-vous alors qu'un pauvre peintre essaie de peindre le ciel?Mais il y a un moyen d'atteindre le coeur des hommes, c'est de leur dire qu'il n'y aura plus de souffrances, plus de larmes, plus de morts. De savoir qu'il n'y en aura plus dans le ciel, cela nous suffit. C'est une description négative, c'est celle qu'on trouve vers la fin de l'Apocalypse.Source : C. Journet,, p.178