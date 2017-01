Dieu est infiniment bon

Message non lupar papillon » Hier, 13:30

Bonjour Trinité,



Le ciel et l'enfer sont des notions 'imagées' par l'homme, si on peut le dire ainsi, pour en faciliter la compréhension ou plutôt simplifier les choses quand on y fait référence.

Ce que j'en pense est qu'il est regrettable que dans l'esprit des gens le ciel et l'enfer soient perçus, fût-ce symboliquement, comme des endroits, des lieux.

Vu ainsi, c'est évident que si vous êtes au ciel et votre frère en enfer, vous êtes séparés.

Mais comme moi je le comprends et le crois , le ciel et l'enfer sont des "états" .



On peut être en désaccord avec ce que je vais écrire mais bon, je vous le livre quand même.

Dans tout amour humain il y a une grande part d'amour-émotion qui n'est pas vraiment l'Amour. L'amour-émotion est rattaché à l'égo. L'amour-émotion peut devenir "je ne t'aime plus" ou "je t'aime moins" quand il ne satisfait pas totalement l'égo.



"Ayez le courage de regarder en face que l'égo est partout, donc l'égoïsme est partout, donc le véritable amour n'est jamais là et les élans d'amour qui vous paraissent les plus généreux et les plus désintéressés peuvent retomber brusquement parce que celui ou celle que vous avez "aimé" vous déçoit"

Arnaud Desjardins *



Mais je crois qu'en chacun de nous se cache une petite parcelle divine du véritable Amour, un amour qui dit "quoique tu fasses, quoi que tu me fasses, je t'aimerai toujours, je ne peux que t'aimer.

C'est l'amour véritable, l'amour sans égo, celui qui n'attend rien en retour.

Rares sont les humains qui ont atteint cette plénitude, cet état d'amour pur, mais ce germe d'amour pur est en chacun de nous et ne demande qu'à être développé et vécu.

Quand on aime de cet amour, on ne peut être séparé de qui que ce soit, de quoi que ce soit, car la séparation ou dualité est propre à l'égo.

Si Philippe aime de cet amour-là, il ne peut être séparé de Paul ou de toute chose de ce monde. Il est en Paul, il est partie de Paul et de toute chose, et il porte Paul et toute chose de ce monde en lui. C'est la non-dualité, le non-égo.



En fait, si vous êtes habité de cet amour-là vous ne pouvez pas être séparé de votre frère, mais si votre frère n'a pas d'amour en lui, il est séparé de vous par son égo. Ce n'est pas contradictoire.

Je crois que le ciel est cet état d'amour pur qui englobe tout, qui aime tout, et qui unit tout. ou plutôt qui reconnaît l'unité de tout. Ainsi vous ne pouvez être séparé de votre frère, fût-il en enfer.

L'enfer n'est pas un lieu où Dieu précipite les méchants, mais un état de non-amour, qui isole dans leur égo ceux qui sont dans cet état et ont délibérément refusé l'amour véritable.



"De nombreux textes chrétiens peuvent être donnés à l'appui de ce que je dis : "La mort complète à soi-même", "ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi", montrent qu'il n'y a plus dualité . On peut s'ingénier à trouver un mot plutôt qu'un autre(...) mais l'expérience est simple, elle illumine ceux qui la vivent et, à travers eux, éclaire ceux qui les approchent.

Le sens de l'égo, avec sa petitesse, ses failles, ses manques, ses besoins a disparu. On n'attend plus rien de Dieu, on ne lui demande plus rien, on est totalement comblé parce que toute crainte a disparu, tout désir insatisfait a disparu.

C'est la plénitude. Dieu est la plénitude. "

Arnaud Desjardins *



Entre l'amour pur total et le non-amour total il y a évidemment bien des degrés.

Je ne crois pas qu'un agnostique a tourné le dos à l'amour. Un agnostique se pose des questions auxquelles il ne peut répondre, il voit la possibilité de ce Dieu-amour et ne refuse pas cette possibilité, mais ne peut tout simplement le définir.



Comme écrit plus haut, Dieu est la plénitude, Dieu est l'amour total. Comment Dieu pourrait-il alors "punir" quelqu'un en "l'envoyant en enfer" ? Ça, c'est une notion humaine, à notre inage. Cela serait la réaction d'un égo frustré, Dieu n'a pas d'égo. Dieu est l'absence totale d'égo.



* source de ces textes : "Un torrent de silence" de Placide Gaboury