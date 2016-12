[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar axou » mar. 20 déc. 2016, 16:45

Milla a écrit :

axou a écrit : Pour autant, un certain nombre de Chrétiens dont des pasteurs et religieux considèrent que les homosexuels "ont le droit d'aimer et d'être aimés" pour reprendre l'expression de Mgr Di Falco.

Il me semble que tous les chrétiens considèrent (ou en tout cas devraient considérer) que les homosexuels ont le droit d'aimer et d'être aimés, rien que parce qu'ils distinguent l'homme de ses actes, et que tout homme - même le pire - est digne d'amour.

En outre, on peut tout mettre derrière cette expression. Un enfant a le droit d'aimer et d'être aimé de sa famille, pour ne prendre qu'un exemple. Même les tenants d'une ligne "dure" sur le sujet de l'homosexualité admettent parfois comme un moindre mal un amour "chaste" entre deux personnes du même sexe. Mgr Di Falco ne se mouille donc pas beaucoup. S'il avait dit clairement que les relations sexuelles entre deux personnes de même sexe ne sont pas un péché, ce serait déjà autre chose.

axou a écrit : De toute façon, l’Église catholique est "coincée" sur le sujet. Changer d'avis, ce serait admettre avoir dit n'importe quoi pendant des siècles, et on voit mal quelle crédibilité apporter à une institution qui dit noir puis qui dit blanc. Que penser d'un phare qui vous aveugle au lieu de vous éclairer ? Qui demande à des générations de personnes homosexuelles de renoncer à l'amour avec une personne du même sexe pour finalement dire (après tout le monde) "c'est ok, mais vous laissez le mariage sacramentel aux hétéros hein" ?

Bonjour Milla,Mgr Di Falco répondait ceci à un journaliste qui lui demandait ce qu'il pensait des homosexuels qui vivent en couple. Cela me parait clair...Il existe aussi un certain nombre de prêtre qui acceptent de bénir des couples homosexuels à leur demande. Cela n'a rien d'officiel ni d'autorisé bien sur et les prêtres le font discrètement mais sans le cacher non plus. Le Père Guy Gilbert en parle sur son site et sa hiérarchie n'en prend pas ombrage.Il y a une évolution de fait vers la tolérance dans l'Eglise, et il se passe des choses qui étaient inimaginables il y a 50 ans.Mais chère amie, changer d'avis l'Eglise n'a fait que cela pendant 2000 ans !Et il ne s'agit pas de contradiction mais d'évolution : ce qui avait du sens pendant une période n'en a plus par la suite.Dès le départ, les premiers Chrétiens sont confrontés à un premier dilemne qu'ils mettront des années à trancher : au même moment, l'Eglise de Jérusalem exiges des paiens qui se convertissent qu'ils passent par la circoncision tandis que Paul en Orient les en dispense. C'est la voie de Paul finalement qui va être suivie. Faut-il dire que les Juifs avaient tort en pensant pendant mille ans que Dieu et les Hommes scellaient leur Alliance ainsi ? Non. Un jour pour les Juifs qui ont rencontré le Messie, cela devient peu à peu obsolète.Faut-il dire que les Papes du XIX ième siècle qui rejettent la liberté de conscience et tout reconnaissance des autres religions étaient dans le tort le jour ou un siècle plus tard, Vatican 2 dit l'importance de la liberté de conscience et du dialogue intereligieux ? Non, un jour cette pensée là n'est plus adaptée au monde.C'est certain, l'Eglise ne va jamais changer d'avis sur le Credo. Elle est conservatrice du dépôt de la foi. Ensuite, elle possède une capacité d'adaptation et de transformation colossale et même en matière morale. Lorsqu'Urbain 2 proclame l'appel à la première croisade en disant "Plutôt que de vous battre entre Chrétiens, allez combattre l'infidèle", il dit bien qu'il est licite de considérer un membre d'une autre religion comme un ennemi, qu'il est licite de le combattre et de le tuer. Etait-il dans le tort , ou sa pensée était-elle adaptée à son temps ? il est certain qu'elle n'est plus adaptée au notre !Le sacrement du mariage est institué au XI ième siècle. Et avant, était-on dans le tort puisqu'on vivait en couple en dehors du sacrement du mariage qui n'existait pas ?Au XIX ième siècle toujours, il était considéré comme juste moralement pour un prêtre de refuser le baptème à l'enfant d'un une pauvre fille qui l'avait eu hors mariage. Aujourd'hui, cette attitude est considérée comme un manque de charité monstrueux. Le prêtre était -il monstrueux ou son mode de pensée avait il du sens à son époque et ne l'est plus aujourd'hui ?Je ne dis pas cela pour dire qu'il faudrait reconnaître l'homosexualité comme officiellement licite en Eglise, je n'en sais strictement rien. Elle doit articuler sa vision évangélique de l'Homme et de la Femme qui s'unissent dans le mariage avec un esprit évangélique du respect de l'Homme blessé.Ce qui ne me parait clair, c'est que les discours sur la question en utilisant un langage "d'abomination", de "damnation éternelle" et autres allers simples directs pour l'enfer, ces discours là sont obsolètes, ils ne sont plus adaptés à notre époque.Ce que demande notre époque et ce que demandent les personnes, c'est d'être accompagnées, regardées, reconnues, comprises. (Ce que la pape a bien compris).Et il ne s'agit pas non plus pour l'Eglise de renoncer à ses valeurs pour aller trop dans le sens des personnes, elle a une vison de l'Homme à défendre. Trouver le mot juste et adapté n'est pas simple.Bien à vous,Axou