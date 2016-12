[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar PaxetBonum » Aujourd’hui, 15:51

Cinci a écrit : Pax,



C'est vrai que la disposition normale et attendue serait plutôt une attitude de pénitent.

(...). Elle est plutôt sans condition, la bénédiction.

Cinci a écrit : Habituellement, les gens (homosexuels ou pas) qui vont accepter d'être tant soit peu en contact avec des prêtres ne sont pas non plus les plus fiers pécheurs, les plus provocateurs, les plus hostiles. On peut concevoir qu'un homosexuel ne puisse pas s'imaginer comment il pourrait être différent, comme d'autres ne pourraient même pas voir comment il pourrait jamais avoir la foi un jour, ni aujourd'hui ni dans cent ans. Comme je disais, ce serait plutôt là une incitation de plus pour bénir celui qui est en manque (qu'il le sache ou pas), pas tellement une incitation pour ôter l'échelle à celui qui n'aurait même pas la force de grimper.

Cinci a écrit : Sinon, je n'ai pas été vexé par votre intervention avec Trinité. Je ne l'ai pas mal pris. Parce que je l'ai reçu comme vous venez de le dire. .J'y ai vu une sorte de question didactique et parce que vous faisiez confiance à Trinité pour la réponse justement. Mais je constate que la perception n'était pas la même pour Kerniou cependant. Aussi, vous mériteriez que je vous bénisse à mon tour.





- Recevez ce baiser de la paix, frère. Soyez bénis! Sinon, je n'ai pas été vexé par votre intervention avec Trinité. Je ne l'ai pas mal pris. Parce que je l'ai reçu comme vous venez de le dire. .J'y ai vu une sorte de question didactique et parce que vous faisiez confiance à Trinité pour la réponse justement. Mais je constate que la perception n'était pas la même pour Kerniou cependant. Aussi, vous mériteriez que je vous bénisse à mon tour.

Tout à fait d'accord.Actuellement on observe des homosexuels (pas des gays) qui militent dans l'Eglise pour qu'on les accepte comme ils sont, c'est à dire que l'on fasse amende honorable et que l'on reconnaisse qu'ils vivent un amour légitime. Dés lors que le prêtre les bénisse leur semble tout à fait légitime aussi (en attendant que l'Eglise leur accorde le mariage…). Répondre à cette attente c'est leur donner raison.L'Eglise doit leur refuser la bénédiction à ce sujet en leur expliquant pourquoi elle ne peut pas leur accorder.Un couple homosexuel peut avoir légitimement sa place dans l'Eglise, si comprenant leur relation contre nature, ils cherchent à changer de vie. Un tel couple cachera la nature de ses relations à l'église. J'encouragerai personnellement le curé du lieu à les bénir si je connaissais un tel couple.Je suis donc prêt à tenir l'échelle à celui qui voudrait y monter même si cela lui fait encore actuellement peur, par contre je ne la tiens pas pour celui qui me dit n'avoir jamais eu l'intention et ne vouloir jamais y monter.Vous me rassurez.Pour ma part plus que vous bénir je vous adresse la bénédiction du Seigneur :Que le Seigneur vous bénisse et vous garde,que le Seigneur vous découvre sa Faceet vous prenne en pitié.Qu'il tourne vers vous son Visageet vous donne la paix.Que le Seigneur, frère, vous bénisse.