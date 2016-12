[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar saperlipopette » Aujourd’hui, 14:01

Quelque chose n'est pas mal lorsqu'il est nuisible à un homme, mais à Dieu, et par conséquent à l'homme. La preuve: être gourmand ne nuit pas à autrui. C'est sur cela que nous nous opposons et c'est pour ça que je trouve difficile mais peut-être possible) de résoudre cette question d'un point de vue seulement ... naturel.



Roh mais arrêtez avec votre argument de la gourmandise. Trop manger: mal d'estomac, surpoids, problème cardio-vasculaire sur le long terme. Ça n'a strictement rien à voir avec homosexualité qui ne fait littéralement mal à personne, au contraire, il n'y a rien de plus plaisant qu'aimer et d'être aimé en retour, c'est même une forme d'épanouissement qui dépasse de loin tous les plaisirs, punir quelqu'un pour avoir cédé à ce plaisir est un non-sens. De plus, l'argument est emprunt d’égoïsme puisque à un moment de votre vie vous avez tous forcément fait preuve de gourmandise.

Ok en voici une:

Plus sérieusement, un penchant homosexuel, il me semble, se caractérise plus par une pulsion sexuelle que par de chastes agapè (mis en opposition avec eros.)

Et j'ai compris la nuance hein, c'est pas l'homosexuel qui est une abomination mais sa pratique, de toute façon ça revient exactement au même parce qu'à partir du moment où vous êtes en couple, ben .. forcément vous allez coucher ensemble. A moins d'attendre le mariage, ce qui ne changera pas grand chose si vous êtes gay, j'imagine.

Sinon je vais pas épiloguer pendant deux heures sur la définition du mot "loi naturelle" que vous ne semblez pas vouloir comprendre, même si celle-ci est bien claire dans sa propre énonciation. Ce que vous faite revient à pinailler sur un mot dont le sens a déjà été définit par sa propre structure.

Lire le texte saint en tenant compte de son contexte culturel, historique et sociale est la base de l'exégèse moderne. Lire le texte de manière littérale, c'est risquer de tomber dans une lecture fondamentaliste de la Bible. Croyez vous que la Terre ait été crée en 7 jours ?



Oui, j'ai déjà fait preuve de gourmandise, et alors? C'est un péché, je ne le nie pas. Je ne vois pas pourquoi dire que c'est un péché qui n'embête pas les autres veut dire que cet argument est emprunt d'égoïsme.L'homosexualité embêterait Dieu parce que c'est contre la loi divine qu'il a instauré. Mais il ne nuit pas aux hommes (ou peut-être que si, parce qu'il ne permet pas la procréation, et donc nuit à la société, mais ce n'est pas évident).C'est fou ce que vous pouvez généraliser! Oui, je pinaille, mais pinailler permet de découvrir la vérité. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Il est nuancé. Il n'y a pas d'une part les " bande d’obsédés sexuels qui pensent qu'aux plaisirs de la chair" et d'autres part les autres.Et vous n'en êtes pas pour autant une abomination. Ce n'est peut-être pas dans votre culture, mais pour la énième fois: des idées sont abominables, des personnes sont humaines!Très bien moi non plus, je n'épiloguerais pas. A vrai dire au départ je posais une question: sachant qu'on ne peut établir une morale sans Dieu qu'avec la loi naturelle, peut-on dire que l'homosexualité est immorale grâce à la loi naturelle? Je suis en QUESTIONNEMENT. Voilà. C'est amusant le premier message demandait bien de ne pas tomber dans des débats comme ça, mais... (bon d'accord j'y ai mis un peu du mien)................................................Je pense plutôt que la lecture fondamentaliste est dû est à notre société et pas à la leur. Je m'explique: les auteurs bibliques vivaient dans une société de symbole. Il y a fort à parier qu'en écrivant: "Dieu fit la terre en six jours", il ne pensait pas au jour de 24h. De nos jours on a perdu cette compréhension du symbole, et donc certains comprennent 7 jours de 24h. Mais depuis toujours (et donc pas seulement l'exégèse moderne) l'Eglise lit certains passages de manière symbolique.Mais "lire le texte saint en tenant compte de son contexte culturel, historique et sociale" est parfois osée. C'est parfois du relativisme, et sinon, c'est un jeu très délicat si on ne veut pas tomber dans une vision "marxiste" (avec les guillemets qu'il faut) de l'histoire. Par exemple, pour des questions de peine, (ex: condamner à mort les homos) on peut le faire. Mais pour des questions de morale, c'est plus compliqué. Et c'est de la morale, "aimez vos ennemis".Et encore, pour des questions de peine, ça me trouble. Je trouve injuste de condamner des homos à mort, quel que soit l'époque!