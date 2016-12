[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar sarthasiris » Aujourd’hui, 16:49

Je pense que l'erreur constante est de faire appel à "'l'amour" pour justifier une pratique. Ça me semble toujours dangereux : ainsi on a vu des cas incestueux vouloir être légitimés au nom de "l'amour".



A mon avis, notre époque est incapable de réfléchir sur l'homosexualité sereinement, trop aveuglée par l'hédonisme et l'idolâtrie du couple. En effet, puisque le couple est l'horizon indépassable du bonheur (axiome contemporain), il devient injuste de priver les homosexuels de cela. Voilà le coeur de la défense de "l'amour" homosexuel. Il faut donc déjà dénoncer ce présupposé. Non, le couple n'est pas le sommet indépassable de l'amour. Il me semble même que les philosophes de l'antiquité (Aristote du moins) plaçaient l'amour d'amitié au-dessus de l'amour conjugal.

De même, il faut dénoncer le présupposé selon lequel une vie sexuellement active serait une condition nécessaire au bonheur. C'est complètement faux, j'en fais l'expérience tous les jours, et depuis déjà quelques années.



Ceci étant dit, la moralité de l'acte homosexuel pourrait simplement être établie par la finalité de la sexualité. De mon point de vue, il est évident que la seule sexualité "saine" est celle entre un homme et une femme puisque c'est ainsi qu'elle est féconde, qu'elle réalise sa fonction. Bien sûr, on peut toujours faire joujou avec nos appareils génitaux que ce soit seul, avec un membre du même sexe, un cadavre, un animal ou je ne sais quoi d'autre. Mais de fait, et au risque d'enfoncer des portes ouvertes, un organe sexuel mâle semble bigrement fait pour aller avec un organe sexuel femelle. Il est bon de rappeler certaines évidences... Ainsi, l'immoralité de l'acte homosexuel tient donc dans le fait qu'il nie la finalité de l'acte sexuel.



Dans un discours chrétien, il faudra rappeler que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie et de notre sexualité. Tout appartient à Dieu car c'est Lui le Créateur. Nous ne sommes pas donnés la vie, nous ne sommes pour rien dans l'existence de la sexualité, donc elles ne nous appartiennent pas, nous n'avons aucun droit sur elles. Si Dieu a établi un dessein pour la sexualité, la sagesse et l'obéissance commandent de le suivre. C'est pure folie que de vouloir aller contre Celui qui est l'auteur de la vie, c'est se condamner immanquablement au malheur.



Bien sûr, je ne parle ici que de l'acte, mais il y a à mon avis également une certaine immoralité dans l'attachement homosexuel. Nous sommes faits pour vivre l'amour et la relation, c'est certain. Et l'amour d'amitié entre deux personnes du même sexe est une chose magnifique. Mais l'amour de couple homosexuel est à mon avis d'un autre genre et une grave erreur : c'est un attachement motivé par une blessure profonde de l'identité et de la sexualité. Au lieu de vivre des relations saines avec les membres de l'autre sexe, l'individu homosexuel "érotise" une relation avec un membre du même sexe. L'amour de couple homosexuel n'est donc pas le fruit d'un élan sain vers un individu complémentaire de ma propre incomplétude, mais plutôt celui de la tyrannie d'une blessure. Cela n'enlève pas du tout la valeur de l'amitié et du don de soi dont peuvent faire preuve deux personnes du même sexe l'une envers l'autre. Mais dans le couple homosexuel, couple qui refuse la juste limite à ne pas franchir entre deux personnes du même sexe, il y a un élan profondément désordonné et blessé. Il y a donc quelque chose de vicié dès la racine, quelque chose qui ne peut pas fonctionner.



Ceci étant dit, j'ai bien conscience que sans la foi, sans la rencontre avec le Créateur, il est quasiment impossible pour une personne homosexuelle d'écouter la voix de la raison et de renoncer à la vie de couple tel que notre monde la conçoit. Il faut un plus grand Amour pour renoncer à des amours certes illusoires mais qui peuvent de temps en temps soulager notre peine (un peu comme une drogue).

Il faut rencontrer la vraie Source pour renoncer aux pauvres citernes qui ne désaltèrent pas vraiment.

Bonjour,Oui et? Vous savez Christine Boutin la politicienne censée représenter les catholiques de France est mariée à son cousin. Personne ne vous force à embrasser langoureusement quelqu'un de votre famille il me semble? Donc je m'interroge sincèrement: où est le problème? De deux choses l'une, ce que je dis sur l'insecte s'applique également à l'homosexualité, en tout point. Donc pour en revenir à ce que je disais: En quoi cela vous regarde que des gens puissent s'aimer charnellement entre personnes de la même famille? D'accord vous trouvez ça contre-nature, c'est votre droit. D'accord vous trouvez peut être cela répugnant, c'est aussi votre droit! Mais en quoi cela vous concerne? Sincèrement je me pose cette question, car vous n’êtes visiblement ni homo, ni incestueux et ces choses ne se répercutent d'aucune manière sur vous et votre confort personnel, il me semble.Deuxièmement, je tenais à revenir sur le fait que vous ne considérez pas l'épanouissement "ultime" si on peut le qualifier ainsi comme la vie en couple. Une fois de plus, cela dépend des gens, ce n'est pas parce que vous pouvez vivre sans relation sexuel toute une vie que tout le monde le peut. Puis c'est vos amis qui parlaient précédemment de "loi-naturelle" essentielle à la survie de l'homme, la vie en couple n'en fait-elle donc pas partie chez nous, les hommes?Le problème c'est que plus tard dans votre texte implicitement vous démontrez que vous ne croyez pas en l'amour entre personne du même sexe, vous dite que ce ne peut être que le fruit d'une blessure profonde de l'identité et de la sexualité. Comment pouvez-vous fonder le moindre argument alors que la racine de vos réflexions est corrompue? On peut certainement devenir homosexuel, j'en sais rien à vrai-dire. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que des gens parfaitement normaux le sont sans rien n'y pouvoir et c'est tout. Ils le sont, basta.Pour étoffer votre argumentaire vous dites que les philosophes de l'antiquité plaçaient l'amitié avant l'amour conjugale. Dois-je vous rappeler qu'à cette époque coucher entre maître et disciple du même sexe était la norme, c'était même une tradition. Les orgies bisexuelles étaient tout à fait inscrites dans les mœurs. L'Empire Perse en a gardé des traces historiques et non pas un livre.Plus tard, vous dites que vous n'êtes pas maître de votre vie, que ce serait aller contre la volonté de Dieu de s'adonner à de tels actes, car après tout: les hommes et les femmes sont faits pour se reproduire (je résume). Mais dans ce cas pourquoi Dieu aurait-il créé des animaux homosexuels? Pour quelle raison aurait-il fait quelque chose d'aussi absurde? Et bizarrement comme souvent dans le règne animal, on retrouve le même phénomène chez les humains. Il n'est donc pas question de corruption d'esprit puisque qu'on a observé plus de 400 espèces d'animaux ayant déjà eu ce genre de comportement. C'est dans la nature et ça je sens que ça vous emmerde, pardonnez-moi l'expression.Je suis prêt à parier que c'est la votre qui ne doit pas vraiment vous "désaltérer".Cordialement,