[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar Cinci » Hier, 16:34

Sarthasiris :

Physiquement c'est un fait que l’homosexualité n'a rien de nocif. Mais la seule personne que cela gène "moralement" eh bien soyez-en rassuré, ce n'est que vous .



Il est vrai que beaucoup d'homosexuels n'osent pas parler de leur attirance à leur entourage et le vivent très mal, devoir s'accepter demeure surement l'aspect le plus dur moralement pour un homosexuel. Le fait que des gens comme vous les persécutent moralement (et physiquement si on regarde dans le passé), ça ça doit être vraiment dur à vivre.



Bonjour,Vous niez l'évidence.S'Il n'y avait que moi, l'on se demande à quoi rimerait les luttes de libération des homosexuels, les appels à la révolution des moeurs ou à la refonte des lois. Les porte-paroles du mouvement ne font que répéter comment ils trouveraient partout de la résistance en face, dans leurs familles, dans leur milieu, chez les jeunes dans les écoles, etc.Bon, revoici le discours victimaire.Je n'ai jamais nié qu'une personne pouvait être victime de son environnement humain, dans une certaine mesure. Oui, ce sont des choses qui peuvent arriver cf. rejet par des parents, être pointé du doigt par des voisins, être moqué cruellement par toute la compagnie, mis en prison comme au XIXe siècle en Angleterre, tué en Arabie saoudite en 2016, etc.Mais ...Je réfute l'idée qu'il puisse être question de "persécution morale" quand on signale que l'homosexualité devrait correspondre à un désordre chez des êtres humains. Je parle d'une conséquence d'une certaine désobéissance primordiale, un manque de maîtrise sur le plan de l'affect, des pulsions, etc. Il y va simplement de la compréhension du monde qui est celle de l'Église catholique. Et l'Église possède son propre système de représentation du monde. Si on en parle, il faudra bien que des curés ou des catholiques expliquent ce en quoi ils croient.Il n'y a pas de "persécution morale" à expliquer qu'un boulimique éprouve, par exemple, un certain désordre dans ses affects, qu'ils devrait "comme" subir des pulsions incontrôlables ... ultimement à cause d'une condition humaine (la sienne, la nôtre) qui est faible, vulnérable, sujet à l'emprise de passions qui l'éloigne de sa véritable identité, d'une plus grande dignité, du véritable bonheur, etc.Qu'on le dise pour le boulimique, l'alcoolique, le violent, le dépressif, le suicidaire, le pédophile ou l'homosexuel : c'est la même chose. On ne persécute pas davantage "moralement" un alcoolique qu'un homosexuel, quand on expliquerait à l'un ou l'autre de quelle façon l'Église ou le pape verrait les choses.