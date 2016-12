[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar Cinci » Aujourd’hui, 7:48

Sarthasiris :

Et ça tombe bien puisque personne ne vous l'a reproché.



Tant que vous n'aurez pas compris que l’immense majorité des homosexuels naissent ainsi et ne le deviennent pas d'une quelconque manière (traumatisme, manque d'affection, etc). Aucun dialogue ne sera possible, car c'est l'essence même du "problème" que vous mentionnez. Il n'y a pas de désordre, c'est juste que certains naissent comme ça, point .



On ne va pas vous dire que vous être démoniaque si vous naissez gaucher alors que l'immense majorité est droitière, si? c'est le même principe: ils naissent homosexuels, la majorité naît hétéro' et c'est comme ça, pas de changement possible, pas de guérison .



Personne?Vous reprochez à tous ceux qui tiendront un discours différent du vôtre de "persécuter moralement" des gens. Ainsi, le catholique qui dirait faire confiance au catéchisme de l'Église est un persécuteur par exemple. Il plomberait le moral des homosexuels.Alors, je rétorquais que des homosexuels peuvent bien être victimes du comportement des autres. Oui. Je le sais. Sauf le fait d'expliquer ce que l'on croirait ou bien ce que l'Église catholique enseigne est un comportement qui n'a rien à voir avec une quelconque persécution. Vous mélangez deux choses.Non, ce n'est pas le fait de croire que l'homosexualité serait une anomalie qui ferait de moi (ou un autre) un persécuteur tout en même temps. Autrement, même un médecin n'aurait plus le droit de parler maladie devant ses patients! Non, parce qu'il persécuterait ses patients. La maladie étant une anomalie ou un mal fonctionnement du système.Le médecin serait un persécuteur? La belle affaire!Je n'ai aucune difficulté particulière pour envisager le fait qu'un homosexuel puisse être différent dès la naissance. Un enfant trisomique est également différent à la naissance. Vous vous en douterez bien.La matérialité d'un problème, dès la naissance, contrairement à ce que vous semblez dire, n'exclut en rien la possibilité d'un désordre, d'une anomalie, d'une bizarrerie chromosomique ou une relative rareté biologique. Surtout pas! Donc, ce pourrait bien être le cas pour des homosexuels. Pourquoi pas? Peut-être ... Je n'ai rien contre l'idée.Vous souhaitez éliminer absolument une possibilité comme le désorde. C'est vous qui aimeriez réduire les possibilités, pas moi. Inné ou acquis? Je suis ouvert aux possibilités. Vous vous bornerez à l'inné de votre côté, et pour y ajouter encore que ce serait parfaitement normal. - Et le veau à deux têtes? Normal.L'Église n'enseigne pas que les homosexuels sont possédés du démon. Vous le savez, je pense.Si les homosexuels sont "comme ça", sans changement d'état possible selon ce que vous croyez, sans guérison ... esclaves d'une force qui les dépasserait et les empêcherait d'aimer une femme, d'être fidèle à une femme et de bien se comporter comme un mari serait sensé le faire au minimum, alors les homosexuels ne se marieront pas tout simplement. C'est assez simple.Si j'ai un chromosome disposé de telle façon qu'il me serait impossible de vivre avec une femme, d'aimer une femme ou de lui faire l'amour, je ne vais pas me marier.