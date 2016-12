[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar sarthasiris » Aujourd’hui, 15:44

PaxetBonum a écrit : Ce Monsieur ce trompe hautement.

J'ai toujours été convaincu de cela.

L'homosexualité serait une maladie génétique comme la trisomie 21 ou la mucoviscidose.

A nous d'en chercher un remède pour libérer ceux qui en souffrent.

Vous reprochez à tous ceux qui tiendront un discours différent du vôtre de "persécuter moralement" des gens. Ainsi, le catholique qui dirait faire confiance au catéchisme de l'Église est un persécuteur par exemple. Il plomberait le moral des homosexuels.

Alors, je rétorquais que des homosexuels peuvent bien être victimes du comportement des autres. Oui. Je le sais. Sauf le fait d'expliquer ce que l'on croirait ou bien ce que l'Église catholique enseigne est un comportement qui n'a rien à voir avec une quelconque persécution. Vous mélangez deux choses.



Non, ce n'est pas le fait de croire que l'homosexualité serait une anomalie qui ferait de moi (ou un autre) un persécuteur tout en même temps. Autrement, même un médecin n'aurait plus le droit de parler maladie devant ses patients! Non, parce qu'il persécuterait ses patients. La maladie étant une anomalie ou un mal fonctionnement du système.



Le médecin serait un persécuteur? La belle affaire!



Vous souhaitez éliminer absolument une possibilité comme le désorde. C'est vous qui aimeriez réduire les possibilités, pas moi. Inné ou acquis? Je suis ouvert aux possibilités. Vous vous bornerez à l'inné de votre côté, et pour y ajouter encore que ce serait parfaitement normal. - Et le veau à deux têtes? Normal.



L'Église n'enseigne pas que les homosexuels sont possédés du démon. Vous le savez, je pense.

Pardonnez-moi d'accorder d'avantage de crédit à un rapport scientifique plutôt qu'aux spéculations hasardeuses d'un chrétien.La blague. Votre malhonnêteté intellectuelle frise le ridicule. Je reproche de persécution morale ceux qui seraient susceptibles de se sentir persécuté par des propos blessant et c'est précisément le cas quand je vous entends avec PaxeBonum et Jeremy en train de parler de l'homosexualité comme d'une dégénérescence mentale, là oui, j'identifie ça à de la persécution et à juste titre. Mais je vous rassure, ce que vous dite est bien plus grave que de la persécution. Symboliquement votre vision de l'homosexualité défie les droits fondamentaux des hommes, je n'ai pas peur de vous dire que votre raisonnement a des centaines d'années de retard sur son temps.J'imagine que cela ne vous ferait pas plaisir qu'on vienne vous traiter de dégénéré mental parce que vous croyez en Dieu, je me trompe?Cessez vos acrobaties improbables et votre malhonnêteté intellectuelle qui défie les lois de la physique, vous savez aussi bien que moi de quoi il est question quand je mentionne la persécution, il est question d'une partie de votre communauté et non pas son ensemble, car même si l’Eglise forme un tout, ses adhérents ont tous leur propre vision du monde. La preuve en est que sur ce topic beaucoup d'entre vos frères défendent les homosexuels alors que vous les illustrez comme des espèces d'anomalies de la nature. C'est vous qui avez des propos intolérables à l'encontre des homo', non pas votre religion qui ne constitue pas une entité à part entière mais seulement une masse de gens tous différant, alors cessez de vous cacher derrière cela et assumez vos mots.Ah bon où ça? Vous voyez c'est ça le problème, vous ne prenez même pas la peine de lire ce que dit votre interlocuteur, de toute façon c'est bien connu que les débats sont stérile et qu'il n'y a jamais de vainqueur, pourtant j'ai tendance à croire que débattre à son intérêt, sous couvert qu'on essaye au moins de comprendre ce que raconte son interlocuteur, sinon autant parler tout seul. La on a clairement affaire à un exemple ou vous n'avez même pas compris que je me tue a dire depuis une semaine sur ce topic, c-a-d que l'immense majorité des homosexuels le sont de naissance sans pour autant exclure la possibilité qu'on puisse le devenir, je ne vais pas m'amuser à quoter tous les passages où je dis ça, c'est déjà bien assez désagréable de devoir vous expliquer à quel point votre manque d’intérêt pour le discours de votre interlocuteur vous fait dire strictement n'importe quoi.Et il n'y a aucune hypothèse de "désordre mental" à éliminer, c'est le genre de chose qui n'ont même pas besoin d'être débattue car on sait très bien que les homosexuels sont aussi intelligent que le reste des humains qui peuplement leur milieu sociaux économiques, qu'ils n'ont pas une plus mauvaise santé ou un taux de mortalité plus jeune que les autres humains, qu'ils n'ont pas de penchants psychotiques plus prononcés que le reste de la population dans un quelconque domaine. Ils ne sont malade d'aucun façon, la seule différence vous la connaissez: ils préfèrent le même sexe. D'ailleurs une quantité affolante d'artistes les plus influents de la renaissance étaient eux aussi homosexuel, pour ne citer que les plus connus, leonard de vinci et Michael ange, à croire que leur existence était un don de Dieu.Mais si vous être aussi convaincu du bien fondé de vos propos, je vous en prie, allez donc dire à des gens du forum comme katolik que leur enfant est victime d'une maladie grave, on verra si ça lui fera tant plaisir d'entendre parler ainsi de la "psychologie répugnante" de son fils pour reprendre les propos de Jeremy.Oui, même si Jeremy semble convaincu du contraire. Mais ne vous en faite pas, je sais dissocier les catholiques les uns des autres sans généraliser MOI.Cordialement,