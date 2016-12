[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar Cinci » Aujourd’hui, 20:48

La blague. Votre malhonnêteté intellectuelle frise le ridicule.



Je reproche de persécution morale ceux qui seraient susceptibles de se sentir persécuté par des propos blessant et c'est précisément le cas quand je vous entends avec PaxeBonum et Jeremy en train de parler de l'homosexualité comme d'une dégénérescence mentale, là oui, j'identifie ça à de la persécution et à juste titre.



Mais je vous rassure, ce que vous dite est bien plus grave que de la persécution. Symboliquement votre vision de l'homosexualité défie les droits fondamentaux des hommes, je n'ai pas peur de vous dire que votre raisonnement a des centaines d'années de retard sur son temps.



Cessez vos acrobaties improbables et votre malhonnêteté intellectuelle qui défie les lois de la physique, vous savez aussi bien que moi de quoi il est question quand je mentionne la persécution, il est question d'une partie de votre communauté et non pas son ensemble , car même si l’Eglise forme un tout, ses adhérents ont tous leur propre vision du monde. La preuve en est que sur ce topic beaucoup d'entre vos frères défendent les homosexuels alors que vous les illustrez comme des espèces d'anomalies de la nature. C'est vous qui avez des propos intolérables à l'encontre des homo', non pas votre religion qui ne constitue pas une entité à part entière mais seulement une masse de gens tous différant, alors cessez de vous cacher derrière cela et assumez vos mots.



Je n'ai pas ce sentiment pourtant.La dégénérescence mentale? Vous poussez peut-être le bouchon un peu loin.C'est vous qui vous voulez introduire un aspect matériel en guise d'explication pour rendre compte du comportement des homosexuels. Vous parlerez de chromosome et quoi encore!Donc, si c'est un chromosome qui exerce une influence, il faut bien que cette influence se fasse sentir sur des régulateurs hormonaux ou autres. Il sera tout à fait normal de comparer ensuite le phénomène de régulation à celui qui affecterait une personne trisomique, ou celui qui est au prise avec la maniaco-dépression ou celui qui souffirait de gigantisme, ou ... etc. Dans tous les cas, faudra parler d'une minorité par rapport à une normalité. Et la cause du désordre, du comportement atypique si vous préférez, devrait être recherché du côté de métabolites quelconques; c'est vous qui diriez ça. Vous rajouteriez que le comportement atypique devrait être normal. Ça, c'est encore vous qui le dite.Pour le reste, je n'ai jamais dit que des homosexuels devraient être assimilés à des crétins des Alpes, des arriérés mentaux, des imbéciles.Plus grave que la persécution maintenant? De mieux en mieuxDéfier les droits fondamentaux? Dans votre imagination peut-être.Non, il n'existe pas de droits fondamentaux dans le domaine des hypothèses ou des pistes possibles de compréhensions. Pas par rapport à un phénomène comme l'homosexualité, lequel reste un phénomène qui n'est pas réellement élucidé. J'évoquais PInard l'animateur radio-canadien. Eh bien, lui-même ne serait pas en mesure de se comprendre ou de dire pourquoi il serait homosexuel. Il y a là une petite part d'obscurité.Vous êtes en pleine fantaisie selon moi. Parce que je défend les homosexuels autant que n'importe qui d'autre, dans ce fil, dans ce forum et aussi bien qu'ailleurs.Parce que ma position ne sera pas très différente de celle de l'Église catholique en la matière. Soit que les individus ne se résument pas à leurs défauts, travers, péchés, maladies, limites et tout.Ce que l'Église catholique dit c'est qu'un homosexuel qui ferait fi de la Parole de Dieu, qui refuse de croire en Dieu, qui préfère se penser comme un animal plus ou moins intelligent, qui préfère jouir de tout ce qui passe, qui préfère placer sa confiance dans du matériel pouvant le flatter, ou qui se lance dans des rationalisations pour s'autojustifier intellectuellement, c'est un homosexuel qui se mettrait en danger. Le pape ne va pas dire autre chose. Le pape François peu importe, comme n'importe quel catholique.