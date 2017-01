[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar Cinci » Hier, 22:44

Ce que Jacques Balthazart explique rejoint ce que je disais. Ce n'est pas une contradiction. Il exprime l'Idée qu'un "incident" qui interviendrait avant la naissance, affectant le mécanisme hormonal comme il en existerait un chez tous les mammifères, ferait en sorte de modifier la préférence sexuelle chez le sujet,



On se retrouve avec le cas d'un homosexuel qui ne serait pas libre de se comporter comme il le voudrait en raison d'une limitation biologique. On appelle ça une contrainte. En terme de biologie, il s'agit d'un désordre, un trouble, une anomalie.



Alors ...



L'Église ne condamne jamais personne pouvant se trouver dans une situation de contrainte, esclave d'une force impossible à surmonter. A supposer que l'hypothèse du chercheur correspondrait finalement à la vérité, on ne peut plus juger du comportement de la personne de la même façon. C'est sûr.



Faut faire attention



Ce ne serait pas la peine d'essayer de nous rejouer le coup de l'Église obscurantiste face aux héros de la science qui vont enfin nous prouver que la sorcière qu'on a brûlée était juste une victime innocente d'un trouble organique.



C'est possible qu'il y ait une base de déséquilibre biochimique à la racine du comportement homosexuel.



Mais ça ne changera rien pour la foi ou la doctrine de l'Église. Ça ne va rien changer pour le sacrement du mariage. Ça ne va rien changer quant à la morale de l'Église prohibant la licence sexuelle, les amours libres, le fait de vouloir vivre sans Dieu, etc. L'homosexuel serait victime à quelque part, tout comme on dirait qu'un handicapé est victime de son handicap.



Si on parle de moralité, la moralité c'est plutôt ce que l'homosexuel va décider de faire à partir de son homosexualité, malgré son homosexualité, en dépit de ... Comment la personne réagit. Ça, c'est une autre question. On parle de péché parce que nous sommes tous pécheurs au départ. Mais des accidents, des incidents, des malheurs, des malchances constituent souvent des dangers aussi en terme de métaphysique. Il y a toujours le danger de se révolter contre Dieu, de saisir l'occasion qu'offre le malheur ou un handicap pour s'y cramponner et s'y forger une identité dans l'éloignement de Dieu. Du point de vue de l'Église, la malchance représente un mal objectif, l'erreur d'aiguillage, le dysfonctionnement biologique. Ça ne veut pas dire que la personne est une erreur ou un mal.