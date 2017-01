[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar sarthasiris » Aujourd’hui, 15:29

C’est marrant parce que l’inceste (entre parents et membres d’une même fratrie) est un des tabous les plus forts (selon Freud par exemple), et à juste titre quand on sait les problèmes de consanguinité que cela cause. Si cela ne vous choque pas, libre à vous.

A noter que l’inceste à proprement parler ne concerne justement que les liens au premier degré donc votre comparaison avec Christine Boutin me semble exagérée (même si je reconnais que je suis mal à l’aise avec les mariages entre cousins : au bout d’un moment, ça finit par conduire à de la consanguinité).

Que savez-vous de la racine de mes réflexions comme vous dites ? Vous la jugez corrompue mais je peux vous retourner le compliment, puisque c’est gratuit. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l’homosexualité. Moi si puisque je suis concerné. Et je connais pas mal de personnes concernées. Et j’ai un peu étudié le sujet. Donc oui, je dis que l’attirance homosexuelle est le fruit d’une blessure, et j’enracine cela dans mon observation personnelle (ce que je constate en moi et chez ceux que je connais qui sont concernés) et dans la déduction rationnelle. En effet, il ne faut pas avoir fait polytechnique pour constater que seul le couple homme-femme est fécond, et peut transmettre la vie. Or chose intéressante, dans la nature, ce qui est stérile est TOUJOURS le fruit d’une anomalie (génétique, physiologique, psychologique, etc.). L’homosexualité est stérile par nature. Je vous laisse déduire la suite.

Et vous, sur quoi fondez-vous vos réflexions ?

Vous mélangez allègrement les choses. La moindre des choses auraient été de vous renseigner sur pourquoi certains philosophes grecs considéraient l’amour d’amitié comme supérieur à l’amour conjugal, pour le réfuter au besoin. Là, vous faites des parallèles nuls et non avenus qui ne font progresser personne et encore moins le débat.

Premièrement, je pense que l’on se trompe au sujet de l’homosexualité animale. Oui, il y a des comportements de type homosexuel chez les animaux mais rien qui ressemble à l’exclusivité homosexuelle telle que nous la connaissons chez l’humain.

Dire que Dieu a voulu l’homosexualité parce que cela existe est à peu près aussi pertinent que de dire qu’il a voulu les maladies, les handicaps, le meurtre et la violence parce que cela existe. Or ce n’est pas ce que nous disons. Nous affirmons que la Création est bonne mais qu’elle est déchue, marquée par le mystère du mal. Il y aurait alors beaucoup à dire pour développer mais ce n’est pas le lieu. Mais retenez au moins ceci : si vous voulez parler de Dieu, faites-le correctement et pas à moitié. Prendre des raccourcis faciles - en essayant de nous attaquer sur notre foi alors que vous ne vous y référez qu'à moitié (et encore) - est le meilleur moyen de dire n'importe quoi.

Non ça ne me choque pas parce que je sais me mêler de ce qui me regarde.Mais vous ne répondez pas à ma question: en quoi cela vous regarde/concerne?Dans un débat votre "observation personnelle" ne vaut que dal. C'est du même acabit qu'un mec qui rentre de vacance et qui va dire "-wha à Paris y'a que des connards, je le sais, j'ai été là-bas une semaine". Premièrement, la véracité de ce que vous dite ne dépend que de votre bonne foi. Deuxièmement, votre expérience personnelle n'est qu'un échantillon de la réalité, vous ne pouvez pas en conclure qu'il s'agit d'une vérité universelle sous prétexte que vous avez observé ça je ne sais où.Vous pouvez appeler ça une "anomalie", ça ne change rien au fait qu'elle ait survécu aux époques, le temps aurait dû naturellement chasser l'homosexualité, vu que comme vous le dite les homo' ne peuvent naturellement pas se reproduire. Pourtant il y a toujours autant d'homosexuels dans le monde. Il faut croire que "l'anomalie" à la peau dure, si bien qu'on en viendrait presque à se demander si elle n'était pas finalement une cause naturelle du genre humain.Sur des faits. Par exemple les analyses ADN du Xq28 dont vous ne voulez visiblement pas entendre parler.C'est justement parce que les relations homosexuels à cette époque avaient une grosse importance que l'amitié était mis d'avantage en avant que les relations conjugales, même si ce n'est pas le seul facteur, j'en convient. Le plus souvent c'était les d'ailleurs la classe sociale qui définissait les partenaires sexuels et non le seul sexe de la personne.Oui en effet, les animaux homosexuels n'ont pas de sac à main rose et une boucle d'oreille, belle observation.Ah les fameuses comparaisons, ça m'avait presque manqué. Donc maintenant c'est la maladie, le meurtre, la violence, qui est comparée, vous avez rien de mieux en stock? Non parce que comparer un penchant sexuel initié par un chromosome à une réaction humaine telle que la colère, ça s'appelle dire des conneries, en fait.