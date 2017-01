[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar Raistlin » il y a 18 minutes

sarthasiris a écrit : Non ça ne me choque pas parce que je sais me mêler de ce qui me regarde. Mais vous ne répondez pas à ma question: en quoi cela vous regarde/concerne? Non ça ne me choque pas parce que je sais me mêler de ce qui me regarde.Mais vous ne répondez pas à ma question: en quoi cela vous regarde/concerne?

sarthasiris a écrit : Dans un débat votre "observation personnelle" ne vaut que dal.

sarthasiris a écrit : Vous pouvez appeler ça une "anomalie", ça ne change rien au fait qu'elle ait survécu aux époques, le temps aurait dû naturellement chasser l'homosexualité, vu que comme vous le dite les homo' ne peuvent naturellement pas se reproduire. Pourtant il y a toujours autant d'homosexuels dans le monde. Il faut croire que "l'anomalie" à la peau dure, si bien qu'on en viendrait presque à se demander si elle n'était pas finalement une cause naturelle du genre humain.

sarthasiris a écrit : Sur des faits. Par exemple les analyses ADN du Xq28 dont vous ne voulez visiblement pas entendre parler.

sarthasiris a écrit : C'est justement parce que les relations homosexuels à cette époque avaient une grosse importance que l'amitié était mis d'avantage en avant que les relations conjugales, même si ce n'est pas le seul facteur, j'en conviens.

sarthasiris a écrit : Oui en effet, les animaux homosexuels n'ont pas de sac à main rose et une boucle d'oreille, belle observation.

sarthasiris a écrit : Ah les fameuses comparaisons, ça m'avait presque manqué. Donc maintenant c'est la maladie, le meurtre, la violence, qui est comparée, vous avez rien de mieux en stock? Non parce que comparer un penchant sexuel initié par un chromosome à une réaction humaine telle que la colère, ça s'appelle dire des conneries, en fait.

Heu, je vous rappelle que nous sommes sur un forum discutant de morale, donc de ce qui est bien et de ce qui est mal.Elle vaut toujours plus que votre inexpérience et absence de réflexion sérieuse sur le sujet.A suivre votre raisonnement, toutes les anomalies auraient dû disparaître. C’est à se demander pourquoi il y a encore des handicapés, des zoophiles, des pédophiles, etc. A moins que vous ne considériez que toutes les afflictions humaines soient « normales » ?Bref, bien sûr que l’anomalie a la peau dure ! Comme tout ce qui est blessé et/ou mauvais dans le cœur de l’homme. Pas de quoi s’en étonner.Et qui prouvent quoi ? Quand bien même il y aurait un facteur génétique influençant l’attirance homosexuelle (ce qui reste encore à établir : corrélation ne valant pas causalité), en quoi est-ce la preuve d’une « normalité » ? La mucoviscidose est le fruit d’une mutation génétique, est-ce une façon normale de faire fonctionner des poumons ? Donc ce ne serait même pas un argument en faveur de la "normalité" de l'attirance homosexuelle, dans le sens où l'homosexualité serait une expression tout à fait normale et équivalente à l'hétérosexualité. Je rappelle cette simple évidence : seule l'union d'un homme et d'une femme est fécond. Et que jusqu'à preuve du contraire, l'organe sexuel mâle est complémentaire de l'organe sexuel femelle. Dire que l'acte homosexuel serait aussi "normal" que l'acte hétérosexuel revient à dire que vouloir se nourrir par le nez est tout aussi normal que vouloir le faire par la bouche.A contrario de votre idée sur le sujet, vous lirez avec profit le rapport suivant qui spécifie que s’il peut y avoir des facteurs génétiques, ceux-ci ne peuvent expliquer à eux seuls l’attirance homosexuelle : http://www.thenewatlantis.com/docLib/20 ... Gender.pdf Et même si je crois comprendre que l’expérience des autres ne vous intéresse que peu, j’ai pu constater chez les homosexuels que je connais l’existence de blessures psychologiques reçues dans l’enfance. Une connaissance lui-même homosexuel et bien connu des réseaux cathos m’a un jour avoué qu’il était resté pantois devant la proportion de ses amis homosexuels (il a un réseau impressionnant) ayant subi un viol durant leur enfance/adolescence. Si vous connaissiez un peu les personnes homosexuelles et ce qu’elles vivent (et c’est là où votre légitimité s’effondre), vous ne seriez pas aussi catégorique sur la causalité génétique.Heu, pour affirmer cela d’un ton si péremptoire, soit vous êtes un spécialiste des philosophes antiques, soit vous dites n’importe quoi. J’ose espérer que c’est la première solution.A part les clichés, vous savez faire quoi, dites donc ? Difficile de débattre dans ces conditions.Non, dire des conneries, c’est affirmer des choses sans savoir de quoi on parle, un peu ce que vous avez tendance à faire sur ce sujet en l’occurrence. Et qu’en matière de comparaisons vaseuses, vous n’êtes pas en reste.Au demeurant, vous n’avez à l’évidence pas saisi la cohérence de ma réponse. Je réexplique donc. Vous arguiez du fait que Dieu aurait voulu positivement l’homosexualité puisqu’elle existe. Or il ne vous aura pas échappé que dans la foi chrétienne, l’acte homosexuel est un mal moral objectif. Donc cela revient à expliquer que le mal moral serait voulu par Dieu puisque ce mal existe. Or c’est là une idée qui n’est pas chrétienne, l’existence du mal moral n’étant pas dû à Dieu dans la foi chrétienne.Là vous affirmez que l’attirance homosexuelle serait initiée par un facteur génétique. Vous serez gentil d’apporter une preuve concrète d’une telle affirmation (et pas seulement une ou deux études montrant une certaine corrélation : encore une fois, corrélation ne vaut pas causalité, c’est un principe logique de base). J’ajoute pour votre information que le seul facteur génétique comme explication de l’homosexualité semble avoir déjà été évacué. Comment ? On étudiant les jumeaux. Car si comme certains l’affirment l’homosexualité trouvait sa cause dans la génétique, alors deux vrais jumeaux devraient êtrehomosexuels. Or ce n’est pas le cas (je tiens cette affirmation d’une psychologue au cours d’une conférence sur le sujet). Bref, il y a une vraie différence entre corrélation et causalité, retenez cela.Enfin, ajoutons que les facteurs génétiques prédisposant à une action moralement mauvaise ne sauraient faire de l’acte en lui-même une action bonne. On peut avoir une prédisposition à la colère ou à la violence de part peut-être des taux de testostérone plus élevés, cela ne donne en aucun cas le droit d’aller exercer la violence contre autrui.Cordialement,