[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

animalia a écrit : je suis globalement d'accord avec les propos de satharsis. Évidemment si on considère l'opinion générale catholique qui designe l'homosexualité comme une perversion et une abomination comme le dit la Sainte Bible on n'est pas encouragé à l'accepter. Mais en se faisant une idée moins négative de ce mode de vie et des personnes (puisque ce sont des êtres humains d'abord) on peut dépasser nos peurs. J'avoue avoir moi même été dérangé par ce qui est "autre" mais peut etre qu'une recherche plus complète sur une différence peut nous amener à la comprendre.

animalia a écrit : En ce qui concerne le péché, la notion est parfois contournée ce qui donne lieu a des paroles deshumanisantes et des comportements de rejet. Il faut bien comprendre que le péché, c'est "s'éloigner de la cible", la manquer. Le péché serait ici de ne pas respecter l'ordre naturel établi par Dieu, l'union d'une femme et d'un homme. La solution pour un homosexuel serait donc logiquement de se marier avec une personne de l'autre sexe (ce qui n'est pas à conseiller) ou de rester chaste. Mais le problème c'est que la chasteté créé une injustice entre les hommes : certains peuvent profiter librement du sexe dans le cadre du mariage et d'autres doivent se restreindre. Or Dieu est juste et si injustice il y a, il faut étudier de nouveau la question.

Sauf que ça n'a rien à voir avec la peur. L'acte homosexuel est objectivement une perversion de l'acte sexuel, motivée par une pulsion fruit d'une blessure de la sexualité. Ce n'est pas avoir "peur" que de dire ça. Et ce n'est pas non plus ne pas aimer les personnes ayant cette attirance. Les personnes ayant une attirance homosexuelle (et je le dis d'autant plus facilement que je suis concerné et que j'en connais un certain nombre) sont tout simplement des handicapés de la sexualité (et souvent, handicapés dans leur vie affective tout court, car la blessure a bien souvent d'autres "symptômes" qu'une sexualité désordonnée). Leur sexualité n'a pas pu s'épanouir et s'ouvrir à l'altérité sexuelle, la seule qui soit féconde et qui ouvre la vie. L'homosexualité n'est pas porteuse de vie, au contraire de l'hétérosexualité.Ainsi, l'homosexualité est résolument et définitivement stérile, ce qui est dans la nature un signe absolu que quelque chose dysfonctionne. Il n'y a aucune haine à rappeler cela, juste une simple constatation "clinique". Comme le rappelle l'Église, il faut faire preuve de compassion et de miséricorde envers ces personnes car ce sont d'abord des personnes blessées. Mais la compassion ne signifie pas appeler bien ce qui est mal, et sain ce qui est blessé.Oui il y a injustice entre les hommes mais ainsi est notre monde. Certains sont malades, d'autres non. Certains sont frappés par le mal, d'autres moins. Certains ont un handicap, d'autres non. Même si Dieu était positivement l'auteur de ces maux, votre argument serait invalide car alors il ne serait pas juste et il serait absurde d'attendre de lui la justice.Il faut donc simplement considérer les choses complètement et non pas à moitié, comme je l'ai déjà rappelé à satharsis. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Nous vivons dans un monde déchu. Et la Bonne Nouvelle, c'est justement que Dieu est plus fort que le mal, et que celui-ci n'aura pas le dernier mot. Ainsi, la personne blessée que je suis est assurée, dans la foi, que Dieu me sauvera et me restaurera dans ce que je devrais être. Voilà la justice de Dieu à l'oeuvre.Cordialement,