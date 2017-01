[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar Raistlin » Hier, 15:03

sarthasiris a écrit : Oui ça je l'avais remarqué, mais je m'interroge: pourquoi tous ces gens vous ennuient tant?

sarthasiris a écrit : Oh vous savez ici on m'a déjà inventé une religion, donc pourquoi pas un vécu hein. N’empêche que ça doit être pratique de tout savoir sur tout le monde, avant c'était les homos, maintenant c'est aussi mon propre vécu. Vous ne manquez pas d'air.

sarthasiris a écrit : Pour ce qui est de l'homosexualité naturelle oui, normal oui. Mais pour ce qui est de vos comparaisons foireuses dont vous semblez raffoler car elles constituent 90% de votre rhétorique.

sarthasiris a écrit : C'est marrant parce qu'en déclarant que l'homosexualité est une maladie vous prouvez que vous avez plusieurs décennies de retard sur le monde. Ça fait depuis les années 90 que l'organisation mondiale de la santé l'a retiré de sa liste des maladies mentales. Pour quelqu'un qui se vente de connaitre son sujet, c'est étonnant.

sarthasiris a écrit : C'est le rapport de la US National Library of Medicine National Institutes of Health, c'est une étude supervisée par le gouvernement, désolé mais si vous ne voulez pas y croire après ça, je ne vais même pas vous traiter d'aveugle parce que ça serait une insulte au bon sens de ces braves gens.

sarthasiris a écrit : "-Eh-bah, eh-ben, moi je connais un gars bah il est homo sans être forcément un traumatisé de l'enfance, nah". Par pitié n'abaissez pas le débat à ce genre de trivialités.., je vous le répète: votre histoire personnelle ne vaut rien dans un débat, et l'étoffer n'y changera rien. Après ok, je me doute qu'il y a des gens qui sont devenus homo' à la suite d'un traumatisme, c'est possible, mais vous voulez en faire une cas d'école immuable et là que vous vous trompez lourdement. Tout n'est pas noir ou blanc.

sarthasiris a écrit : Eh bien vas-y, au lieu de dire que je dis de la merde explique moi pourquoi je dis de la merde, on verra si c'est aussi facile. Eh bien vas-y, au lieu de dire que je dis de la merde explique moije dis de la merde, on verra si c'est aussi facile.

sarthasiris a écrit : Le plus ironique c'est que le livre que vous m'avez partagé un peu plus haut exprime exactement le même constat dans sa sous-catégorie "Studies of Twins"...

Mais ces gens ne m’ennuient pas. Vous ne semblez pas avoir compris le pourquoi de ce sujet.C’est l’hôpital qui se fiche de la charité. Vous m’avez quasiment accusé de mentir, ensuite, vous invalidez mes observations sans aucune raison, mais quand on vous demande quelle est votre connaissance du sujet, vous bottez en touche, et citez quelques études que vous comprenez mal (voir plus loin). En gros, vous donnez l’impression de parler de ce que vous ne connaissez pas et c’est profondément agaçant.C’est vous qui confondez tout. Je vous parle de l’homosexualité comme une anomalie de la sexualité. Vous, vous me dites que ça aurait dû disparaître depuis longtemps si ça avait été le cas. Je soulignais simplement que c’était absurde de dire cela : les maux de l’humanité ne disparaissent pas avec le temps. C’est donc votre « argument » initial qui était faux.Et où est l’argument ? Que la vérité serait une question de majorité ? Je me demande où vous avez appris à raisonner…Et vous l’avez lu l'abstract, ou juste survolé ? Les conclusions parlent de facteurs génétiques pouvant INFLUENCER l’orientation. On est loin de la causalité dont vous parliez.Que des facteurs génétiques puissent influencer des comportements, ça n’est pas nouveau. Mais ça ne suffit pas à expliquer ces comportements.En outre, que des facteurs génétiques entrent en ligne de compte ne saurait rendre l’homosexualité « normale » au sens où vous semblez l’entendre (c’est-à-dire comme une expression tout à fait normale de la sexualité humaine). Il existe bien des maladies génétiques. L’homosexualité reste un trouble de la sexualité car l’expression normale de la sexualité humaine – la seule qui soit féconde – est entre un homme et une femme. La sexualité authentique se fonde sur la différence des sexes, c’est l’évidence. Histoire d’enfoncer le clou une fois pour toutes, dites-vous que si tout le monde était homosexuel et vivait comme tel, l’espèce humaine disparaitrait, ce qui prouve tout simplement que l’homosexualité n’est pas une expression authentique de la sexualité humaine, mais une déviance.Mais ce n’est pas mon histoire personnelle, c’est aussi celle d’autres personnes. Pour quelles raisons ne les considérez-vous pas ? Parce qu’elles gênent votre vue étroite des choses ? Belle excuse. Quant au gars que vous connaissez, ce serait intéressant d’en discuter. Qu’il ne soit pas un traumatisé, peut-être (vous le connaissez donc si bien ?), mais que savez-vous justement de son enfance et de ses blessures reçues ? Je suis prêt à en débattre mais il faudrait que je sois assuré que ce soit quelqu’un dont vous connaissez vraiment l’histoire personnelle.Ajoutons que ma réflexion ne s’appuie pas que son mon observation (déjà bien plus riche que la vôtre apparemment), mais sur la déduction rationnelle : la seule sexualité féconde est celle entre un homme et une femme. L’homosexualité est stérile, et nie ce qui est au fondement de l’existence humaine. Elle ne peut donc être qu’un trouble.Merci de me vouvoyer, on n’a pas élevé les cochons ensemble. Que vous disiez "de la merde", je me permets de garder mon jugement pour moi et laisse à d'autres le soin de vous le confirmer ou pas. Moi je constate simplement que vous vous permettez des jugements sur ce que vous ne connaissez pas. L'exemple des philosophes antiques en est un excellent exemple. Vous avez répondu à côté, et avez balayé d'une façon méprisante leur vision des choses sans même savoir pourquoi ils disaient cela.Je vous en supplie, prenez la peine de lire les choses correctement et jusqu'au bout. Ce qui est suggéré (et avec beaucoup de prudence compte tenu des intervalles de confiance importants), c’est que certaines études permettent d’envisager un facteur génétique influençant l’orientation sexuelle (certaines concluant carrément le contraire). Reste à savoir dans quelle proportion.Mais si comme vous l’avez dit, l’homosexualité était d’origine génétique, on aurait 100% de concordance or ce n’est pas du tout le cas. C’est précisément cela que je dénonçais, cette erreur logique qui consiste à confondre corrélation et causalité.Je vous donne donc la conclusion de ce paragraphe puisque vous ne semblez pas l’avoir lu : Summarizing the studies of twins, we can say that there is no reliable scientific evidence that sexual orientation is determined by a person’s genes. But there is evidence that genes play a role in influencing sexual orientation. So the question “Are gay people born that way?” requires clarification.But there is some evidence from the twin studies that certain genetic profiles probably increase the likelihood the person later identifies as gay or engages in same-sex sexual behavior.Vous avez besoin d'une traduction ou ça va aller ?Très probablement - et c'est uniquement là ma lecture des choses - les gènes peuvent prédisposer à réagir d'une certaine façon face aux événements. Tout comme certains ont un terrain dépressif, ou bien une fragilité face à l'alcoolisme, d'autres pourraient très bien avoir une fragilité psychologique face à certains facteurs. Boris Cyrulnik a développé par exemple le concept de résilience pour les enfants, mais force est de constater que tous ne sont pas résilients de la même façon : certains résistent mieux que d'autres. Donc oui, il peut exister des facteurs génétiques qui feront qu'on sera plus fragile, mais la vraie cause de l'homosexualité est à chercher dans les blessures psychologiques reçues.D'ailleurs, la genèse de l'homosexualité n'a que peu d'importance dans ce débat. Car s'il s'agit de dire que les homosexuels n'ont pas choisi leur attirance, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas responsable d'un penchant désordonné, que je suis autorisé à y céder. Ainsi le cleptomane pourra-t-il sentir comme une pulsion qu'il n'a pas choisi le pousser à voler autrui, il sera néanmoins profondément immoral qu'il le fasse.Cordialement,