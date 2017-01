[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar Raistlin » il y a 14 minutes

Milla a écrit : La continence du religieux n'est pas une orientation sexuelle mais relève du choix, c'est vrai, mais dans ma comparaison seul le résultat m'intéresse. Si tout le monde est homosexuel et n'a de relations sexuelles qu'avec des personnes de son sexe, l'espèce humaine disparait. Si tout le monde est religieux et respecte son vœu de chasteté, c'est la même chose.

Milla a écrit : Dès lors, la fécondité biologique suffit-elle à trancher entre sexualité saine et authentique et sexualité qui ne l'est pas ?

Milla a écrit : Un rapport sexuel avec une femme ménopausée est par nature infertile : pourtant, l’Église ne le condamne pas, tant que cette femme est votre épouse légitime.

Milla a écrit : Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que l'homosexualité n'est pas une maladie

Non ce n'est pas la même chose. Car ne pas user de la sexualité ne saurait être équivalent à en faire un mauvais usage.Oui si personne n'avait de relations sexuelles l'espèce disparaîtrait mais là n'est pas la question puisque nous parlons de deux finalités différentes.La procréation est une des finalités de la sexualité. Mais la pratique de la sexualité n'est pas une finalité de l'être humain. Il n'est pas immoral de ne pas user de la sexualité.Non ça ne suffit pas car il y a deux finalités à la sexualité (comme je l'ai dit à prodigal) : la communion des époux et la procréation. Nier l'une ou l'autre de ces finalités est immoral.C'est différent. Dans ce cas, nous ne sommes pas dans le cas d'un acte niant dans son essence même ce qu'est la sexualité humaine (l'union d'un homme et d'une femme). Ce sont simplement les "accidents" (au sens philosophique) - en l’occurrence le fait d'être stérile - qui empêchent la procréation, mais non pas une volonté délibérée. N'oublions pas que la notion de moralité d'un acte nécessite forcément une liberté et une volonté.Ce qui est immoral, c'est de refuser délibérément, volontairement, l'une des finalités de la sexualité humaine.Le terme de maladie est peut-être inapproprié. Mais l’homosexualité est à mon avis clairement un trouble de la sexualité. Sa négation intrinsèque de l'altérité sexuelle - seule porteuse de vie - est un signe clair et à mon sens irréfutable qu'il y a un dysfonctionnement.Mais aussi, et là je m'appuie sur mon expérience et celle d'amis que je connais, il faut vivre avec pour savoir que quelque chose "cloche".Moi aussi j'ai voulu croire que rien ne clochait. Mais honnêtement, ça ne tient pas. Car je vois bien que mon corps est fait pour aimer celui d'une femme, pour la compléter. C'est bête à dire mais un pénis est complémentaire d'un vagin et non pas d'un anus.Et comme je l'ai déjà dit, il y a souvent d'autres "symptômes" que la pulsion homosexuelle associée à la blessure qui en est la source. Les gens qui affirment que tout va bien avec la pulsion homosexuelle sont de 2 sortes : soit ils ne la vivent pas et ne savent pas de quoi ils parlent, soit ils se mentent à eux-mêmes (j'ai été dans ce cas).Mais bon, mon vécu ne vient faire qu'illustrer ce qui me semble évident objectivement : une saine sexualité humaine implique l'union d'un homme et d'une femme. Tous les autres cas de figure (homosexualité, zoophilie, nécrophilie, masturbation compulsive, etc.) ne sont que des troubles et des déviances de la sexualité.Cordialement,