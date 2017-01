[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar Raistlin » Aujourd’hui, 10:24

Trinité a écrit : Allez comprendre pourquoi? Nous ne sommes donc pas fait pour êtres abstinents! Moi en tous cas .En l'occurrence je doute fort que les abstinents permanents ne soient pas affectés de ces problèmes ,mêmes les mystiques et les saints ,car c'est inhérents à la nature humaine!

Sur ce sujet, il faut être très prudent et avoir une vision globale des choses. Sinon on risque de faire fausse route. Je prends un exemple volontairement exagéré : l'agressivité (qui se manifeste notamment dans la violence individuelle et la guerre) est dans la nature humaine, donc il serait vain voire néfaste de vouloir la contenir ?Il ne faut JAMAIS oublier que nous vivons dans un monde déchu. Nous sommes dans un état de misère, et cela se voit notamment sur le faible contrôle que nous avons sur nos passions. Le péché originel a eu pour conséquence de briser notre harmonie intérieure. D'où la fameuse phrase de saint Paul : "Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas." Si nos oublions ce point, nous ne comprenons plus rien à ce qu'est l'homme (comme le dit si bien Pascal).Maintenant, l'Église reconnaît sans peine que la vocation naturelle est celle du mariage (ce qui ne veut pas dire avoir des relations sexuelles à tout bout de champ et dès que ça nous démange, nuance). Néanmoins, Dieu peut appeler à une vocation surnaturelle, et il donne la grâce pour la vivre. De même, celui qui ne peut exercer sainement et saintement la sexualité et choisit la continence, Dieu donne la grâce de vivre cette continence de manière aussi apaisée qu'il est possible de la vivre compte tenu de notre nature blessée et déchue (la pleine restauration étant pour plus tard).Ceci étant dit, je passe au témoignage personnel. Oui, vous avez raison, il y a des moments où la "chair" se rebelle, notamment par des rêves érotiques. Mais je constate aussi que : 1) Plus je suis uni au Seigneur, et moins ces rêves se font présents ; 2) La prétendue frustration qu'on ressentirait à ne pas avoir de relations sexuelles est un odieux mensonge (certes, il y a parfois des combats, mais franchement, ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire).Tout ça pour dire que je ne serais pas aussi catégorique que vous sur le fait qu'on ne soit pas fait pour l'abstinence. Sans doute le corps est-il fait pour se reproduire, mais au contraire des animaux, nous avons une dimension spirituelle. En fait, on est fait pour une seule chose : Dieu. Naturellement dans le mariage, surnaturellement dans l'abstinence (je rappelle ainsi que le Seigneur affirme qu'on ne se marie plus dans son Royaume). Dieu seul est la finalité de notre être, et il ne faut pas faire du sexe une idole.Cordialement,