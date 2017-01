[Débat] Moralité de la vie homosexuelle

Message non lupar SergeA » Hier, 16:48

Bonjour,

j'avoue suivre avec un intérêt un peu décalé les différents échanges.

A la fois surpris par la tolérance dont fait preuve la modération à l'égard de certains propos, et aussi par mon ressenti, qui me semble être assez peu partagé, car peu évoqué par d'autres, sur le fonds du sujet qui est comme le titre l'indique : la moralité de la vie homosexuelle.



Ce ressenti, le voila.

Mais pour qu'on parle de la même chose - car il semble que dans les échanges, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, et du coup, il règne sur ce fil une sorte de cacophonie, exploitée à donf par ceux qui y trouvent avantage - je me permets de poser deux postulats qu'il faudra accepter sous peine d'avoir à rejeter, sans que cela m'incommode, la totalité de mes propos.



Postulat 1 : l'être humain se trouve situé à l'intersection de deux mondes qui sont le monde animal et le monde spirituel. Et par son libre arbitre, l'homme en question a le choix de rapprocher son âme de l'Esprit, je dirais avec un parti pris certain, en la faisant progresser vers un mieux, progression qui me semble de toute façon inéluctable, car inscrite dans le programme Divin ou « naturel spirituel », ou bien (l'autre option), de renoncer à cet appel du bien, et de laisser son âme se diluer dans le « naturel animal ».



Dans le deuxième cas, il suffit d'écouter son corps, ses hormones, ses instincts, ses plaisirs, car de toutes façons, ce sera la nature qui primera et qui serait alors assez hypocrite pour se donner le droit de déterminer l'emplacement d'une limite ? Les animaux se tuent entre eux et se cannibalisent entre eux, alors pourquoi l'interdire aux hommes ? Pourquoi ne pas manger ses enfants juste nés ? Certains animaux le font. Pourquoi ne pas se renifler mutuellement l'arrière train à vau-l'eau ? Si les chiens le font alors pourquoi pas nous ? Etc, etc … et il y a pire certainement.



Postulat 2 : la notion de « morale » n'existe ni dans le monde animal, ni dans le monde spirituel, et est donc intrinsèquement une donnée de l'être humain qui l'utilise pour justifier ses choix et uniquement pour cela. La morale n'existe pas en fait car si on choisit de chuter vers le « naturel animal », pourquoi parler de morale, cela n'a aucun intérêt car on peut tout justifier par identification : si les animaux le font alors pourquoi pas nous ? Et si on choisit le « naturel spirituel », c'est la même chose, le terme même de morale n'a aucun sens car le seul comportement possible est celui que Dieu, dans Sa grande bonté, nous impose.



Donc en définitive, pourquoi poser une question aussi absurde que celle de ce fil ? Cette question n'est elle pas en soi même un total contresens ?



Dieu nous demande de transcender notre condition, pas de faire des compromis, démontrant alors à quel point nous sommes tièdes. Que cela plaise ou pas, aucune importance, faudra bien faire avec – et supporter les conséquences de ses choix.

"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée."