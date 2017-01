Jeûne et abstinence du vendredi

Message non lupar Géraldine » mer. 01 avr. 2015, 22:10

Je crois qu'effectivement, on vit dans une époque mouvementée, speedée, avec ce besoin d'avoir tout, tout de suite.



Le Carême est parfois mal perçu, surtout aujourd'hui... On imagine les pires mortifications!

Passer outre la viande ou ne pas prendre un repas riche ne veut pas dire que l'on est scrupuleux.



L'abbé Paul de Mol( Belgique) ayant vécu au XIXème siècle, bénédictin plein de bon coeur, n'aimait pas les gens " scrupuleux" et c'est vrai que " faire" le catholique bien pensant... on peut oublier... mon mari respectait les vendredis, le Carême... Ma mère disait qu'après 65 ans...



Chacun porte Jésus dans son coeur comme il peut.

C'est d'ailleurs une des preuves de s'unir à Lui mais comme disait quelqu'un plus haut, il y a mille façons... écourter une émission, prier dans sa chambre en oraison (moins facile dans certains cas et conditions).



De toutes façons, l'important c'est la façon de vivre un Carême.... Qui nous semble imposé par des épreuves ou des gens qui rient de vous

et essayer de les aimer comme Il a tant aimé n'est guère facile.



Je pense que des éléments dans la vie nous forcent à agir comme Jésus au désert.

Un non bien net à toute tentation de blesser, surtout en ce moment.

Ne pas prier pour dire à tous :"je prie, j'évite de manger ceci ou cela !"



Mais si rien n'est facile, a fortiori cette époque d'obscurantisme.

N'oublions pas les Yézidis persécutés... Comme au temps des Premiers chrétiens.

Tous ceux-là vivent aussi leur carême...



L'Eglise commence par l'église dans notre âme. Dieu sait mieux que nous les efforts, les faiblesses, nos chagrins, nos joies, nos luttes.

L'important est de lutter autant que nous luttons pour rester en vie et en Vie d'après, en sachant discerner le bien, du moins bien, l'acédie, tout ce qui érode notre être de croyant.

Dirigátur, Domine, orátio mea sicut incénsum in conspéctu tuo.