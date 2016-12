Les conférences de Samarie

Message non lupar Cinci » jeu. 30 juin 2016, 16:40

Ah! mais j'ai déjà commencé d'explorer un peu. Je prévois y revenir.[...]J'accepte des éléments intéressants provenant d'horizons assez variés. J'aurai même placé un signet sur les sites féministes et hétérodoxes d'Axou; c'est pour dire ... Et quoi? Que j'aime bien Axou, que j'ai peut-être une curiosité assez développée.Un petit cadeau pour Milla,La seule entrevue que Hans Urs von Balthasar ait accordé pour la télévisionInterviewé par le Père Marcel Brisebois en 1981, dans le cadre de l'émission Rencontre spirituelle et produit par une équipe de Radio-Canada. Un bijou, Smac!Il parle un peu d'Adrienne von Speyr, du protestant Karl Barth, de la différence entre les religions humaines (païennes) et la pensée juive, la foi, le catholicisme, etc. Il se trouve des références intéressantes là-dedans, de bons flashs réflexifs.