Pourquoi je ne crois plus en Dieu

Bonjour Myg,



Je découvre votre message un peu tard mais j'aimerais y apporter ma contribution. Je crois qu'aveuglé par une morale déconnectée de l'essentiel, vous ne vous posez pas du tout les bonnes questions. Car le fait que Dieu existe ou pas n'est pas affaire de ressenti. Ce n'est pas parce que vous vous sentez mieux en rejetant la morale qu'on vous a enseignée que Dieu n'existe pas. Car votre subjectivité est passible d'erreur. Surtout quand on a 18 ans et qu'on ne sait à peu près rien de la vie et du monde... (je dis ça sans intention de vous insulter, c'est juste un fait). Prenons une analogie : imaginez un enfant rejetant l'éducation de ses parents. Doit-on en conclure que ses parents n'existent pas ?



En gros, vous avez rejeté la religion, ou plutôt ce qui vous a été transmis et ce que vous avez compris de la religion. Mais Dieu, vous ne connaissez malheureusement pas, et c'est sans doute le plus gros échec de votre éducation : ne pas avoir su vous ouvrir à une authentique relation avec Dieu. Dieu, vous ne l'avez donc jamais rencontré et cette crise sera peut-être, avec sa grâce, le tremplin par lequel vous apprendrez enfin à connaître votre Créateur et votre Père.



Maintenant, venons-en à la morale. Ce qui fonde la vie morale, c'est la vie baptismale, c'est-à-dire la vie mystique avec Dieu (la vie chrétienne est nécessairement une vie mystique). Une morale déconnectée d'une vie mystique est à mon humble avis une impossibilité. Car vivre l'Évangile, c'est impossible sans la grâce. Être pur et parfait à l'image de Dieu, c'est impossible si Dieu ne vient pas lui-même produire en nous ce qu'il faut. Mais justement, et c'est là mon expérience (celle d'un athée jouissant sans entraves jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu et se convertisse), la vie avec Dieu rend tout possible, tout supportable, tout atteignable. Avec Dieu, la vie morale devient magnifique car elle est l'expression même du Bien, du Beau et du Vrai. On cesse d'agir par obéissance à des règles qu'on ne comprend pas, mais on agit parce qu'on est mû par l'amour de Dieu et du prochain. On aime la vérité, le bien et la beauté. Et Dieu vient nous éclairer, nous faisant peu à peu comprendre telle ou telle exigence que nous ne comprenions pas auparavant.



Quant au fait de ne pas faire de mal à autrui, ce n'est pas un argument. Le drogué ne fait pas de mal à autrui et pourtant qui ira dire que ce qu'il fait est bien ? En outre, il ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas faits pour une petite vie étriquée à jouir dans notre coin en se masturbant ou en usant des corps qui nous entourent, mais nous avons une dignité royale. Nous sommes fils et filles de Dieu, appelés à jouir de la vie même de Dieu (qui est infiniment plus intense que tous les orgasmes de la Terre).



Enfin, nous sommes appelés à bien user des dons de Dieu, conformément à son plan et à sa volonté. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est lui le Créateur, et pas nous. Votre vie, Myg, ne vous appartient pas puisque ne vous l'êtes pas donnée. Vous en avez l'usufruit, non pas la propriété. C'est donc un crime que d'user de ce qui nous appartient pas comme si vous pouviez en faire ce que vous vouliez. En outre, Dieu étant la source de l'Être, de la Vie véritable, de l'Amour et du Bonheur (c'est évident puisque c'est lui qui a créé toutes ces choses), s'éloigner de lui pour se jeter dans des plaisirs mondains est à peu près aussi sage que de tourner le dos à une source infinie et très pure pour se contenter d'un verre d'eau croupie.

Bref, on usant de l'être que Dieu vous donne, vous commettez un mal objectif (on n'est pas dans le ressenti là) : vous usez de ce qui ne vous appartient pas en propre d'une façon qui n'est pas voulu par le légitime propriétaire de la chose en question. Imaginez un peu : vous prêtez votre fourgonnette à un ami pour qu'il déménage, il l'utilise pour organiser des passes avec des prostituées clandestines qu'il exploite, et quand vous lui en faites le reproche, il vous crache au visage arguant qu'il avait bien le droit de faire ce qu'il voulait. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi je trouve ça un tantinet injuste.



Bref, pour finir, je vous invite à chercher Dieu de tout votre cœur, à crier vers lui votre incompréhension, vos difficultés, votre douleur, et non pas à faire de vos désirs et plaisirs des idoles devant lesquelles vous vous prosternez. Suppliez Dieu de le rencontrer et vous trouverez la vraie vie, la vraie joie et le vrai bonheur. Et vous pourrez même jouir ! Mais vous jouirez vraiment, non pas comme un animal, mais comme un roi.



Cordialement,

« Dieu fournit le vent. A l'homme de hisser la voile. » (Saint Augustin)