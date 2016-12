Élections américaines : Donald Trump et Hillary Clinton

"

... lorsque tenants du NON du Québec ou du Canada s'ingéniaient à faire intervenir le président Clinton en 1995, ils savaient que nous accordons une importance considérable, voire excessive, à ce que pensent et disent les Américains à notre sujet : c'est ce que leur disaient leurs observations et leurs sondages.



En d'autres termes, c'est nous qui leur donnons ce pouvoir sur nous.



Reconnaître cet état d'esprit colonial à l'égard de tout ce qui vient des États-unis, c'est commencer à l'enrayer. S'il est vrai que les grands médias fédéralistes au Québec, dont et surtout La Presse et Radio-Canada, ont bien compris le jeu, de sorte que des événements se déroulant aux États-unis reçoivent très souvent une couverture plus importante que des événements au Québec. Deux exemples en 2004 sautent aux yeux.



Dans les premières semaines précédant les élections américaines du 2 novembre 2004, près de la moitié de la salle de rédaction de La Presse était en poste ... aux États-unis. Nous avons eu droit presque tous les jours à des vox populi venant des quatre coins de l'autre pays. Des pages entières, des cahiers spéciaux entièrement consacrés aux élections américaines. La presse nous a même sondés sur nos préférences, John Kerry ou Georges W. Bush? Comme si on avait droit de vote! Elle a même publié des livres sur les élections américaines. Et lorsque Boston a remporté la Série mondiale, c'était le comble. Il a fallu tourner au moins dix pages et sortir une loupe pour trouver la première nouvelle sur le Québec!



En fait, en lisant la presse pendant les élections américaines, on a une petite idée de ce que cela a pu être de vivre dans les lointaines contrées des Empires français ou britannique - en Algérie, en Inde, en Rhodésie ou en Afrique occidentale française - pendant une élection métropolitaine : l'élection occupait toute la place, et les "indigènes" n'y pouvaient rien. La différence pour le Québec, c'est que, jusqu'à nouvel ordre, le Québec demeure juridiquement et politiquement indépendant des États-unis!



Source : Robin Philpot, Le référendum volé, p. 154