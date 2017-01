Les anges, la raison et la liberté

Message non lupar saperlipopette » dim. 25 sept. 2016, 21:06

Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils une intelligence parfaite? Seul Dieu est parfait!



J'avais lu il y a quelques temps qu'il y avait plusieurs types d'anges (les trônes, les archanges, etc.) et qu'un ange plus proche de Dieu pouvait, si Dieu le permettait, révéler de temps à autre une Vérité qu'il aurait comprise à des anges inférieurs qui ne la savaient pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas tous une connaissance parfaite.



D'autre part, la dernière classe d'anges s'appelaient "ange" tout court. (alors que les autres sont les archanges, les principautés, etc.) Est-ce que les anges gardiens font partie de cette dernière classe d'anges "tout court"? est-ce que tous les "anges tout courts" (excusez le terme) sont des anges gardiens? ou est-ce qu'ils n'ont rien à voir?



Je parle ici d'anges gardiens de personne, pas de pays, (puisque saint Michel Archange est quasi saint-patron de la France)

Ad Majorem Dei Gloriam