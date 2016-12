Message non lupar Cinci » Hier, 22:56

Alizee :

Nous sommes parfaitement d'accord. Je pensais au cas d'une amie qui regrette de ne pas croire et elle a souvent entendu "t'as qu'à prier pour que Dieu te fasse le don de la foi".



