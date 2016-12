L'homme, le péché, l'enfer et Dieu

Message non lupar Jeremy43 » sam. 24 déc. 2016, 19:43

Et un mal personnifié qui se ferme de façon irrémédiable à l’amour divin fait de ce mal quelque chose d’égal à l’amour, il n’est pas vaincu par l’amour mais il le « défie » éternellement. Il semble qu'on se retrouve donc ici avec une doctrine manichéenne ?!

Bonsoir,La justice se situe au niveau des créatures, pas du Créateur qui par nature d'Être Parfait n'est atteint par aucun mal. Il est juste que chacun reçoive selon ses oeuvres, c'est déjà juste à notre niveau, ça l'est encore plus au niveau de Dieu qui regente toutes les créatures (animales, humaines, spirituelles).Non car le mal ne crée rien, il ne peut que s'opposer à la vie qui vient de Dieu, l'enfer est donc le lieu où on s'oppose à Dieu pour toujours, un lieu sans vie et sans Lumière. Le mal a du pouvoir ici bas actuellement mais à la fin des temps il n'en aura plus et ce pour toujours.Il est possible, ici bas, de vivre sans Dieu au niveau de sa chair, mais au niveau spirituel c'est impossible, d'où le fait que l'enfer existe.La damnation reste un mystère car contre nature, comment peut-on s'opposer à ce qui constitue la base de l'être et devienne le sujet des plus grands tourments ? alors que pour d'autres c'est une béatitude sans fin d'aimer et d'être aimé.Il y a des damnations liées à la chair et aux plaisirs sensuels, c'est sans doute la majorité, mais la damnation suprême c'est de rejeter Dieu spirituellement, non pas par amour des créatures, mais par haine de Dieu Lui même.Il semble que le péché soit la cause de tout cela, les péchés commis par les autres qui nous atteignent puis par nous même, c'est un cercle vicieux que seule la Croix peut arrêter, Jésus ayant crucifié la haine, mais le pardon n'est pas quelque chose de facile.C'est très intéressant en tout cas de se pencher sur l'impact du péché sur la nature humaine, jusqu'à quel point l'homme peut descendre dans le non être pour finir par s'aliéner totalement, le péché peut même aller jusqu'à modifier une partie de notre nature fondamentale et ce dès l'enfance. Mais, malgré tout, il y a toujours le choix et c'est là qu'intervient notre liberté, liberté qui fait acte, ou pas, de justice. A contrario, on voit à quel point l'amour rend l'homme beau, droit et bien ordonné.Et ce point répond à votre question, si l'on a fait le mal, on peut se repentir et avoir de la contrition, mais on peut également continuer dans le mensonge et à faire le mal, heureusement que Dieu est là avec l'enfer pour empêcher la personne de continuer à faire le mal car sinon celle-ci détruirait tout ce qui est à sa portée et ce éternellement.