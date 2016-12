L'homme, le péché, l'enfer et Dieu

Message non lupar Cinci » Aujourd’hui, 14:56

Et pourtant, en affirmant qu'il y ait des créatures mauvaises (rien que le dire me parait aberrant quand on connait le créateur de ces PERSONNES (?!), mais bon), vous faites une égalité entre le bien et le mal puisque cela revient à dire que le mal a pu être plus fort que Dieu (le bien) chez certains, qu'il a pu résister au bien de manière absolue (?!). C'est bien que le mal est aussi fort pour certains que le bien pour d'autres. Et ça, ça me choque profondément. Ça me donne le sentiment de malaise profond vis-à-vis de Dieu.



Par leur choix, des êtres spirituels qui furent crée bons se sont rendus mauvais. Ils se sont établis dans le mal. C'est ce que la théologie de l'Église raconte. Comme tu disais, Dieu ne combat pas ces mauvais avec les mêmes armes qu'eux, des armes de violence ou de néantisation. Si le Mauvais se tient dans une sorte de vertige de néant et de destruction, Dieu est dans l'être. C'est son être même qui neutralise le mal dont on parle. On peut repenser à l'épisode du possédé de la ville de Gérasa (un fameux récit qui englobe l'histoire d'un troupeau de porcs qui va se jeter du haut d'une falaise). Les forces du mal sont comme des forces de destruction, mais au final elles ne l'emportent pas sur Dieu.Le mal plus fort que Dieu? Temporairement. Mais, encore, de façon à ce que celui qui l'emporte sur Dieu l'emporte à son plus grand détriment. Ce n'est pas une bonne idée que de se vouloir "plus fort que Dieu". C'est toujours comme une victoire à la Pyrrhus. Pour le mal, la victoire d'un moment est un peu cher payée. On parle d'une victoire qui ferait illusion. Je ne vois pas qu'il y aurait une égalité réellement entre Dieu et des créatures. Un sujet peut s'établir définitivement dans le mal s'il le veut et cela parce que Dieu le lui permet (comme Jésus permet aux esprits impurs d'aller habiter dans le troupeau de porcs). Le sujet malin tient tout ce qu'il a de Dieu lui-même mais l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas de Ying et de Yang. La créature a besoin de Dieu pour être ce qu'elle est. Dieu n'a aucunement besoin de la créature.