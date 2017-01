L'homme, le péché, l'enfer et Dieu

Message non lupar Cinci » sam. 31 déc. 2016, 16:49

A priori, je cale avec ta réflexion, Didyme. Pas facile.



Enfin ...



Je disais que le Satan finissait par "incarner" le péché. Tu te questionne au sujet de la personne. C'est quoi une personne? La personne est comme un "espace de liberté" et qui n'a de consistance que dans sa relation aux autres. C'est comme un état relationnel. C'est dans ce sens-là que le Satan incarne le péché. Le Satan ne fait pas confiance à Dieu, s'oppose, s'écarte, repousse Dieu absolument ... C'est un état de fond, c'est toute la personne qui s'objecte, le coeur de la personne, c'est un "espace de liberté" qui s'est fermé à Dieu. C'est pourquoi on parle de ténèbre. Ce n'est pas un acte en soi, pas un geste ... le péché ce n'est pas fondamentalement comme le fait de s'être servi deux fois une tranche de gâteau au lieu d'une, le fait d'avoir pu tricher avec une bonne résolution. Le péché c'est l'état d'éloignement d'avec Dieu, c'est le mauvais état de la relation avec le Père.



C'est ce qualifie la situation de péché. Être à l'écart ... Donc, dans le cas des damnés éventuels : leur existence va se définir par ce mauvais état relationnel durable.



Un échec



Toi tu considère qu'Il s'agirait là d'un échec de Dieu. L'enfer serait la reconnaissance d'une impuissance de Dieu Ce dernier n'aurait pas disposé d'une puissance suffisante pour séduire ceux-là. Le grand cycle de la création devrait se clôturer sur un échec de Dieu-le-Père. Choquant!



Je ne sais pas s'il serait bien juste d'évoquer alors un échec de Dieu. Pour parler d'un échec, il me semble, c'est qu'il aurait fallu poser au départ une sorte d'obligation de résultat. Comme si Dieu en créant se devait aussi d'y réussir coûte que coûte à séduire ou charmer toutes ses créatures intelligentes. Pourquoi donc? D'où viens cette obligation au juste? N'est-ce pas placer comme une entière responsabilité sur les seules épaules de Dieu? Ce sera de la faute à Dieu si un damné peut exister.



Si on voit la création comme un risque de la part de Dieu, il me semble que ça change la donne. C'est comme la vie, c'est un risque. En créant, Dieu prend le risque que des créatures intelligentes aillent se perde. Comme Dieu se situe dans le plan de la vie ou de la relation, l'autre "je" qui est en face a aussi des responsabilités quant au maintien d'une bonne qualité des rapports de l'un à l'autre. Ce n'est pas nécessairement un échec si l'autre en face se dérobe, préfère se replier sur lui-même, etc. Au lieu d'un échec, on peut tout simplement penser qu'il arrive ce qui devait arriver, avec l'un qui aura préféré se rebeller définitivement, etc. Un échec? Ou simplement une reconnaissance de ce qui est,



Je ne sais pas si le noeud de ta résistance se situe dans cette histoire d'obligation.



Pour ma part, je verrais plutôt une histoire de risque. Dieu prend des risques, l'homme prend des risques en retour aussi. La foi c'est prendre un risque.