L'homme, le péché, l'enfer et Dieu

Message non lupar Cinci » Hier, 4:24

Et crac! Un pavé dans la mare!Il y a des damnés et ils sont nombreux! Aïe!Que penser? ou comment faire ici de la théologie sur un coin de table de cuisine?Didyme,Je retire la remarque sur Origène, la séduction de son système chez toi. C'était un suggestion erronée. Par ailleurs, je comprends mieux ton objection à l'idée d'évoquer un choix si l'on parle des damnés. Il siérait mieux de réserver le terme pour la liberté qui se trouve en Dieu. Le choix est constructif alors que le non choix c'est la mort. On peut se tenir "dans la mort" par refus de choisir la vie justement (je décide de ne rien choisir, ni la vie ni la mort ... indifférent ... ni la vie plus que ... peu importe = mort) Un seul choix possible en vérité.Il y a le choix, il y a le refusIl y a la foi, la non foiChoix = foi = vieRefus = non foi = stérilité-mort"Choisis donc la vie", comme dit l'Éternel dans le Genèse.C'est vrai qu'il y a sans doute une erreur dans la présentation des choses, si l'on s'amuse à présenter le sujet comme devant faire un choix mais comme à devoir choisir entre l'avenue A (le bien) et l'avenue B (le mal). Comme tu faisais remarquer, ce serait comme en faire deux options équivalentes. Qu'est-ce que vous prendrez? Un petit verre de rouge? un p'tit Sancerre blanc pour faire descendre le Kouigh?Il vaudrait mieux sans doute suggérer que nous sommes dans l'empire de la mort en partant, déjà dans l'enfer ... l'enfer est sur des rails mais si rien n'intervient pour nous en sortir. La seule liberté possible c'est faire le choix d'en sortir.