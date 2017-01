L'homme, le péché, l'enfer et Dieu

Message non lupar Héraclius » Aujourd’hui, 17:48

Milla a écrit : Je fais juste une rapide intrusion.

J'ai un livre de catéchèse orthodoxe - Dieu est vivant, aux éditions du Cerf - qui fait apparemment état d'une différence entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe quant à cette idée de "fixité" après la mort. Je cite : "Il faut ajouter encore que l’Église orthodoxe ignore la distinction latine de l'enfer et du purgatoire. Elle prie pour tous les morts et n'admet pas qu'il y en ait qui soient dès maintenant damnés pour toujours. L'existence outre-tombe n'est que la suite du destin du défunt, avec sa purification et sa libération progressives - une guérison, une maturation et une attente créatrice." (p.429, extrait de l'article Une approche de l'eschatologie orthodoxe d'Alexandre Turincev)

Disons que c'est un point de vue tenue par certains orthodoxes et un certain nombre de Pères (Isaac le Syrien, notamment, que j'aime beaucoup). Mais tous ne diraient certainement pas cela. C'est un point de vue parmi d'autres, et il y en a beaucoup de plus intransigeants.Le problème principal de cette position (en sus de son manque de fondement scripturaire) est qu'elle nie complètement la liberté de l'homme à rejeter Dieu. Elle nie la possibilité de rejeter, en conscience, véritablement, l'Amour ; ce qui au fond ramène le péché à une sorte d'erreur, de manque de recul, qui doit être corrigé par l'éducation sanctifiante de la déification. Du coup, en amoidrissant une alternative du choix divin qui nous est proposé, on amoindrit de facto l'autre; l'Amour n'est plus un choix radical, mais tout au plus l'état final d'un long processus. Or cela pose des problèmes considérables par rapport à la définition même de l'amour comme choix.Le péché et l'enfer (soit, leur possibilité radicale) qui en découle, à mon humble avis, existent pour valider l'Amour de Dieu et du prochain en tant que choix véritable. Il s'agit d'embrasser une alternative contre l'autre, ce qui est impossible dans la théologie de St Isaac. Cela dit cette dernière procède de la noble intention de garder Dieu de tout lien avec le mal, de magnifier Son Amour pour toute chose. Mais je ne suis pas certain que cette intention soit bien accomplie dans ses conclusions.