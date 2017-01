L'homme, le péché, l'enfer et Dieu

Message non lupar Jeremy43 » Aujourd’hui, 18:08

Bonjour,



Vous pensez, réellement, que nous vivons dans un monde de charité ? propre à préparer chaque homme à la rencontre avec Dieu ? alors que nous tuons les enfants avant qu'ils ne naissent, que nous détruisons ce qui ne rentre pas dans la norme et que l'on place les personnes âgées dans des mouroirs.



Il n'y a que la chair qui peut autant enténébrer l'âme sur son état véritable... et sur sa destiné éternelle, c'est à dire sur l'enfer, si celle-ci ne se convertit pas.



Le fait que nous vivions à une époque hédoniste n'est sans doute pas étranger au fait que celle-ci soit aussi ténébreuse quand à la Vérité. Vous n'arrivez même pas à concevoir que vous puissiez être torturé pour toujours...



Le péché est un choix au même titre que l'est la vertu, chaque homme sait très bien quand il commet un péché et choisit à ce titre le mal plutôt que le bien.



Et il est bien plus facile de commettre un péché plutôt que de faire le bien car le Saint-Esprit ne fait pas de bruit, surtout quand on est éloigné de Dieu.