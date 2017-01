Une Cène aux tonalités esséniennes

Message non lupar Voyageur » ven. 11 nov. 2016, 21:18

Lors de rituels les prêtes noirs d'Egypte ( Kamites) associaient le rite du pain avec du vin ( symbole du sang d''ousiré )mélangé avec un peu d'eau Mesi (Noun)symbole du baptême ( la renaissance spirituelle), ainsi les fidèles s'appropriaient la divinité et la vie éternelle. Osiris, Ousiré son corps représente le pain, le rompre libère la puissance du premier envoyé divin.

Je suis bien d'accord avec vous Teano. Identifier de probables influences culturelles ne modifie pas la nature et la qualité du message. Mais cela nous permettrait de le contextualiser et d'en comprendre les subtilités, de faire émerger les non-dits.Que la Cène aie comporté des éléments de tradition essénienne ne dévalue pas le geste posé par Jésus-Christ. De même, la doctrine du Christ comporte de nombreux points de rupture avec l'essénisme, tel que nous l'avons réceptionné à travers les écrits de Qumrân. Il reste que son adhésion et sa participation provisoire à une telle communauté pourrait expliquer ses connaissances approfondies de la Torah, l'autorité dont il est revêtu dès le début de son ministère, l'importance qu'il accorde à une Nouvelle Alliance propice à la rédemption universelle, etc.J'ai lu en grande partie l'article que vous m'avez suggéré. Le parallèle envisagé entre le Seder et le Symposium est intéressant. Il semble cependant qu'il mette surtout en avant des similitudes de type structurel. En tant que catholique, ce qui m'intéresse davantage dans le Seder, c'est la place du partage de pain et de vin comme geste sacerdotal significatif.Il me semble que le vin n'apparait pas dans l'institution de la Pâque en Exode 12, sinon symboliquement à travers le sang de l'agneau sacrifié. Cependant, le pain associé au vin fait partie des libations de Melchisédech (Genèse 14,18). La Sagesse invite l'homme insensé à l'embrasser en venant manger de son pain et boire du vin qu'elle a préparé (Proverbes 9,4b-5). Samuel annonce à Saül qu'il va rencontrer au chêne de Tabor trois hommes montant vers Dieu avec trois chevreaux, trois pains et un outre de vin (1 Samuel 10,3).J'ai lu sur un site internet que :Mais je n'ai pu confirmer cette affirmation.Durant ma courte recherche, je n'ai pas trouvé de correspondance dans la Grèce antique.