Sur le féminisme

Message non lupar Héraclius » lun. 12 déc. 2016, 22:44

Cela ne veut pas dire, Suliko, qu'il n'y a pas de degrés dans le péché, et qu'il n'est pas préférable d'avoir deux baptisés unis par le mariage civil dans la fidélité que les deux mêmes vivants une aventure de trois mois pris à la légère.



Les chrétiens vivent de la vie "surnaturelle" (au sens théologique du terme) et doivent donc vivre du mariage surnaturel qui est le seul mariage valide pour eux.



Les non-chrétiens vivent de la vie "naturelle" et vivent donc de l'institution naturelle du mariage, qui est valide. Le mariage civil peut avoir ce rôle.





Conséquences :





1/ Le mariage civil est un grand bien pour les non-chrétiens, en ce qu'il rend visible, dans la société française, l'institution divine "naturelle" du mariage.



2/ Il y a des degrés dans l'erreur, et pour un catholique le mariage civil fidèle est supérieur à des formes plus basses de "fornication" (pour utiliser ce doux mot).





Mais...





1/ Il existe une incohérence fondamentale dans le fait pour un catholique baptisé de refuser de vivre de la vie dans la grâce ; c'est un retour sur son état de grâce reçu au baptême. Illuminé par l'eau de la régénération, il est appelé à vivre une vie devant Dieu, dans chacun des actes de son existence, structurant sa vie autour du Christ. Le fait de refuser de structurer son mariage autour du Christ consiste en un rejet clair de le personne du Sauveur et est donc ce qu'on appelle un péché mortel, soit un péché qui coupe de la vie baptismale, un retour sur l'acte de foi en Jésus.

Ut in nomine Iesu omne genu flectat caelestium et terrestrium et infernorum.



"Seul l'Amour est digne de Foi" - Hans-Urs von Balthasar