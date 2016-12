Sur le féminisme

Message non lupar Cinci » il y a 58 minutes

Suliko :

Et puis, après tout, je ne fais que répéter ce qu'a toujours dit l'Eglise. J'ai l'impression que selon vous, sous prétexte que notre société s'éloigne toujours plus de l'Eglise, les règles morales devraient être assouplies . Ce n'est pas juste. Au contraire, cet assouplissement éloigne encore plus de la foi les âmes, qui ont besoin de la Vérité, de toute la Vérité,





Dans le chapitre portant sur les sacrements, il n'est indiqué nulle part qu'un baptisé devrait pécher mortellement en ayant simplement contracté un mariage civil. Pour un baptisé, il conviendrait que le mariage soit célébré à l'église. "Il conviendrait", Le catéchisme de l'Église catholique s'exprime de cette manière. Il n'est pas dit que le baptisé est dans l'obligation de se marier à l'église sous peine de rompre la communion, Dans le chapitre portant sur les sacrements, il n'est indiqué nulle part qu'un baptisé devrait pécher mortellement en ayant simplement contracté un mariage civil. Pour un baptisé, il conviendrait que le mariage soit célébré à l'église. "Il conviendrait", Le catéchisme de l'Église catholique s'exprime de cette manière. Il n'est pas dit que le baptisé est dans l'obligation de se marier à l'église sous peine de rompre la communion,