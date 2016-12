Sur le féminisme

Message non lupar Suliko » il y a 11 minutes

Dans le chapitre portant sur les sacrements, il n'est indiqué nulle part qu'un baptisé devrait pécher mortellement en ayant simplement contracté un mariage civil. Pour un baptisé, il conviendrait que le mariage soit célébré à l'église. "Il conviendrait", Le catéchisme de l'Église catholique s'exprime de cette manière. Il n'est pas dit que le baptisé est dans l'obligation de se marier à l'église sous peine de rompre la communion, Cinci, vous vous trompez ! Comme je l'ai déjà mentionné (en citant le catéchisme de saint Pie X), pour deux baptisés, le mariage uniquement civil n'est pas suffisant et équivaut à du concubinage, et donc à une situation de péché mortel. C'est très clair, mais on dirait que vous aimez bien tout compliquer...